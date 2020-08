NATO SOTTO IL SEGNO DEL COVID – A BARI UN NEONATO È RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS ED È RICOVERATO IN “CONDIZIONI STABILI” – È STATO INDIVIDUATO DURANTE L’ATTIVITÀ DI TRIAGE SANITARIO: NELLA PROVINCIA CI SONO STATI 14 NUOVI CASI OGGI, QUASI TUTTI IMPORTATI, MA…

Coronavirus, neonato ricoverato a Bari: condizioni stabili

NEONATO

(LaPresse) - Un neonato, tra i quattro casi positivi di coronavirus individuati nella attività di triage sanitario nel Barese, è stato "ricoverato precauzionalmente al Giovanni XXIII" e si trova "in condizioni stabili".

Lo riferisce il direttore generale dell'Asl di Bari, Antonio Sanguedolce specificando che "il Dipartimento di Prevenzione ha registrato quest’oggi 14 nuovi casi di positività al Sars-Cov2. Si tratta in buona parte di rientri dall’estero, 5 dalla Grecia, 1 da Spagna e 1 da Malta e 3 contatti stretti di casi già in sorveglianza".

NEONATO

"Sono stati individuati - aggiunge - anche 4 casi positivi durante l’attività di triage in struttura sanitaria – tra cui un neonato ricoverato precauzionalmente al Giovanni XXIII e in condizioni stabili – per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche. Ribadiamo, ancora una volta, l’importanza di effettuare l’autosegnalazione sul portale Puglia Salute per chiunque rientri o soggiorni nel nostro territorio".