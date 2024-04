NAVALNY SFIDERA' PUTIN PERSINO DALLA TOMBA – A OTTOBRE USCIRÀ “PATRIOT”, IL LIBRO DI MEMORIE DELL’OPPOSITORE NUMERO UNO DI “MAD VLAD” CHE IN ITALIA VERRÀ EDITO DA MONDADORI DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI (IL CAV ERA GRANDE AMICO DI PUTIN) - YULIA NAVALNAYA HA EDITATO IL VOLUME CHE NON VERRÀ MAI PUBBLICATO IN RUSSIA: “QUESTO LIBRO TESTIMONIA L'INCROLLABILE IMPEGNO DI MIO MARITO NELLA LOTTA ALLA DITTATURA…”

Aleksej Navalny non smette di sfidare il regime di Vladimir Putin nemmeno dalla tomba. L’oppositore russo morto lo scorso febbraio ad appena 47 anni nella colonia carceraria IK-3 dove stava scontando una pena di 19 anni, ha infatti lasciato un libro di memorie alle sue spalle. Un memoir a cui aveva iniziato a lavorare durante la convalescenza dall’avvelenamento del 2020 - quando gli misero un agente nervino nelle mutande.

Dove racconta la propria storia e la propria battaglia in prima persona: la giovinezza, l’attivismo, il matrimonio, la famiglia, l’impegno per la causa della democrazia e della libertà in Russia, minaccia costante per la superpotenza determinata a metterlo a tacere. Il libro sarà intitolato “Patriot” e verrà pubblicato a ottobre negli Stati Uniti edito da Knopf. Poi, a seguire, in altri paesi, tradotto in 11 lingue.

«Rappresenta davvero la sua ultima sfida al regime», ha affermato la vedova Yulia Navalnaya, in una dichiarazione dove si auspica anche che il tomo avrà un effetto galvanizzante per i suoi seguaci. «Questo libro non racconta solo la vita di Aleksej, ma testimonia il suo incrollabile impegno nella lotta contro la dittatura, una lotta per la quale ha dato tutto, compresa la vita», ha detto al New York Times che ieri riportava la notizia.

«Attraverso le sue pagine, i lettori conosceranno l’uomo che io ho amato profondamente: un uomo di profonda integrità e incrollabile coraggio. Condividere la sua storia non solo onorerà la sua memoria, ma ispirerà anche gli altri a difendere ciò che è giusto e a non perdere mai di vista i valori che contano veramente. Lo considero il suo vero testamento morale».

[…] A editare il manoscritto è proprio Yulia. Sarà disponibile anche un’edizione in lingua russa, anche se difficilmente in quel Paese potrà trovare un editore. […]

