LA NAVE EVER GIVEN GALLEGGIA! - LA SITUAZIONE NEL CANALE DI SUEZ SI È SBLOCCATA: LA PORTACONTAINER È STATA RIMESSA A GALLA E IL SITO DI TRACCIAMENTO NAVI VASSELFINDER HA CAMBIATO LO STATUS IN "UNDER WAY" (IN MOVIMENTO) - VIDEO

Suez: società di servizi, Ever Given ormai 'galleggia'

(ANSA) - IL CAIRO, 29 MAR - Un tweet del fornitore globale di servizi offshore 'Inchcape Shipping' scrive che "la MV Ever Given è stata rimessa a galla con successo alle 04:30". Il sito di tracciamento navi Vasselfinder ha cambiato lo status della Ever Given in "under way" (in movimento) riportando una "posizione" ricevuta alle 06:05 Uct (quindi le 04:05 italiane).

