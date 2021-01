I NAZI-PIRLA GIOCANO CON IL GRILLETTO - RITROVATO IN SPAGNA UN MEGA ARSENALE GESTITO DA UN GRUPPO DI SVALVOLATI CON IL CULTO DEL TERZO REICH: OLTRE ALLE ARMI ILLEGALI DESTINATE A TRAFFICANTI DI DROGA INTERNAZIONALI, SONO STATI TROVATI MANICHINI VESTITI CON UNIFORMI NAZISTE, RITRATTI DEL FÜHRER E MEDAGLIE – RECUPERATE 160 ARMI, INCLUSI 22 FUCILI D'ASSALTO AK-47, OTTO MITRAGLIATRICI, 121 PISTOLE E… - VIDEO

Intervenido un arsenal de armas que surtía a los narcotraficantes de Costa del Sol y Campo de Gibraltar. De las 160 armas hay 30 fusiles de asalto y subfusiles, además de casi 10.000 cartuchos, 270 cargadores y hasta una granada con explosivo militar. https://t.co/VQF4O9C0Pv pic.twitter.com/9x64r99Dlt — Guardia Civil ?? (@guardiacivil) December 29, 2020

DAGONEWS

arsenale nazista in andalusia 5

Quando la polizia ha fatto irruzione in un magazzino in Andalusia, in Spagna, la scorsa settimana, ha scoperto qualcosa di più di un magazzino di armi illegali. Hanno anche trovato un santuario del Terzo Reich, completo di manichini maschili e femminili vestiti con uniformi naziste, ritratti di Adolf Hitler sui muri e medaglie dell'era nazista.

La polizia ha arrestato un uomo britannico e due tedeschi che stavano modificando le armi acquistate nell'Europa orientale. Gli uomini stavano raschiando via il numero di serie e stavano modificando il funzionamento di alcune armi automatiche da rivendere a trafficanti di droga in tutta Europa, secondo la Guardia civile spagnola. I tre uomini sono stati anche accusati di traffico di droga e falsificazione di documenti.

arsenale nazista in andalusia 7

Oltre al deposito di 160 armi da fuoco, inclusi 22 fucili d'assalto AK-47, otto mitragliatrici, 121 pistole, otto silenziatori, 10.000 proiettili e una granata con 1,5 chilogrammi di esplosivo, hanno anche trovato licenze di armi falsificate. Alcune delle armi erano già state imballate in sacchi ermeticamente sigillati ed erano pronte per essere consegnate.

