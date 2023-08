IL NAZISTA, IL VETERANO DELL'AFRICA, LA GIOVANE HOSTESS: CHI C’ERA A BORDO DEL JET DI PROGOZHIN ESPLOSO – OLTRE AL CAPO DELLA WAGNER, 9 PERSONE RISULTANO REGISTRATE SUL VOLO DELL’“EMBRAER LEGACY 600” PRECIPITATO MENTRE VOLAVA TRA MOSCA E SAN PIETROBURGO: TRE MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO E SETTE PASSEGGERI – INSIEME AL NUMERO DUE DELL'ORGANIZZAZIONE, DMITRY UTKIN, ANCHE QUATTRO PERSONAGGI CHIAVE DELLO “STATO MAGGIORE” DELLA WAGNER, DUE DEI QUALI ERANO LE GUARDIE DEL CORPO DEL CUOCO DI PUTIN… – VIDEO

Dmitry Utkin

La lista l’ha diffusa mercoledì in tarda sera su Telegram Rosaviatsija, l’aviazione di Mosca. I passeggeri registrati a bordo dell’Embraer Legacy 600 precipitato mercoledì a Tver, mentre volava tra Mosca e San Pietroburgo, erano dieci: sette passeggeri, due piloti, una hostess.

Il più noto è il fondatore di Wagner ed ex «cuoco di Putin» Evgenij Prigozhin, sulla cui effettiva scomparsa (era solo segnato sulla lista dei passeggeri, e si è invece nascosto?) si interrogano molti osservatori. Ma chi erano gli altri?

Il numero due di Wagner, Dmitry Utkin

Il primo morto confermato dalle autorità, prima ancora che il cadavere di Prigozhin fosse dato per riconosciuto, è stato il suo vice. Dmitry «Wagner» Utkin, mercenario Wagner e numero due dell’organizzazione.

UTKIN

Le sue foto, con tatuaggi delle SS alla base del collo, sono circolate subito. E sarebbe grazie a lui che la brigata «Wagner» si chiama così. Il sito indipendente Meduza ne pubblica da subito un accurato ritratto. Nome in codice «Wagner», scelto per simpatie naziste e poi passato a denominare l’intero corpo di mercenari. […]

Valery Chekalov

Quattro uomini chiave della brigata Wagner

Sullo stesso aereo, oltre al comandante e al suo vice, c’erano anche quattro personaggi chiave dello «Stato maggiore» di Wagner. I loro nomi sono Valery «Rover» Chekalov, Evgeniy «Makarych» Makaryan, Sergey Propustin e Aleksandr «Tot» Totmin. Propustin e Chekalov passano per essere i due principali «protettori» di Prigozhin, a capo della sua guardia del corpo personale. […]

Valery Chekalov

Valery «Rover» Chekalov era, secondo vari osservatori, il vice de facto di Prigozhin alla Wagner e il responsabile del servizio di sicurezza del gruppo. Era sotto sanzioni da parte degli Stati uniti per aver «agito in nome o per conto di Prigozhin» e per aver facilitato «spedizioni di munizioni alla Federazione Russa». […]

Sergey Propustin

La guardia del corpo «Makarych»

Evgenij «Makarych» Makaryan, 38 anni, era un combattente a Wagner e, secondo alcune fonti russe, la guardia del corpo di Prigozhin. Il popolare canale russo Telegram Brief riferisce che si sarebbe unito a Wagner nel marzo 2016, assumendo il nome di battaglia «Makar» o «Makarych». […]

[…] Sergey Propustin, classe 1979, celibe, di Rostov, addestrato da esploratore e lanciagranate, era uno dei due «bodyguard» di Prigozhin, insieme a Aleksandr «Tot» Totmin, di cui a parte l’età — 31 anni, originario dell’Altai — si sa poco. Totmin, presumibilmente anche lui guardia del corpo di Prigozhin, avrebbe combattuto in Sudan.

Di Nikolai Matuseev si sa poco. Non è incluso nella lista ufficiale di Wagner. Tuttavia, Brief ha riferito che un uomo con il suo stesso nome si sarebbe unito a Wagner nel gennaio 2017, unendosi alla stessa unità di Makaryan in Siria. Passa dunque per veterano siriano. […]

La triste sorte dell’equipaggio

Kristina Raspopova - hostess sull aereo di progozhin esploso

Infine l’equipaggio: il comandante Aleksei Levshin, 51 anni, il suo copilota Rustam Karimov, 29 anni, e la hostess Kristina Raspopova, 39. Più degli altri passeggeri, vittime del lavoro.

