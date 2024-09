NAZISTELLI D'AMERICA - DUE LEADER DEL GRUPPO TELEGRAM "TERRORGRAM", LA 34ENNE DALLAS HUMBER E IL 37ENNE MATTHEW ALLISON, SONO STATI ARRESTATI IN AMERICA CON L'ACCUSA DI AVER CERCATO DI SCATENARE UNA "GUERRA RAZZIALE" E DI AVER ATTACCATO EBREI, IMMIGRATI E MEMBRI DELLA COMUNITÀ LGBTQ SUL FORUM WEB - LA DONNA È UNA EX VENDITRICE DI DILDO E NEL GRUPPO PROMUOVEVA IDEOLOGIE NEO-NAZISTE E CELEBRAVA GLI AUTORI DELLE STRAGI CONTRO NERI, EBREI E MUSULMANI, CHIAMANDOLI "SANTI" - IL PASSATO DA TOSSICODIPENDENTE, IL FIDANZATO ARRESTATO PER PEDOPORNOGRAFIA E LE LETTERE AD ANDERS BRIEVIK E A BRENTON TARRANT…

(ANSA-AFP) - Due leader di un gruppo suprematista bianco sono stati arrestati con l'accusa di aver cercato di scatenare una "guerra razziale" e di aver attaccato ebrei, immigrati e membri della comunità Lgbtq tramite un forum online noto come "Terrorgram", hanno affermato funzionari statunitensi. Dallas Humber, 34 anni, di Elk Grove in California, e Matthew Allison, 37 anni, di Boise in Idaho, fermati venerdì, devono rispondere di molteplici accuse, tra cui sollecitazione di crimini d'odio e omicidio di funzionari federali, distribuzione di istruzioni per la fabbricazione di bombe e cospirazione per fornire supporto materiale a terroristi.

Secondo l'atto di accusa, Humber e Allison hanno utilizzato la piattaforma crittografata Telegram per promuovere la loro ideologia suprematista bianca e hanno comunicato con i follower su un forum soprannominato "Terrorgram Collective". Hanno promosso la convinzione che "violenza e terrorismo siano necessari per innescare una guerra razziale e 'accelerare' il crollo del governo e l'ascesa di uno stato etnico bianco", si legge. Humber e Allison si sarebbero uniti a Terrorgram nel 2019 e sarebbero diventati leader del gruppo nel 2022 dopo l'arresto di un altro leader.

2. DALLAS HUMBER, LA VENDITRICE DI DILDO CHE È DIVENTATA LA VOCE DI UNA RETE GLOBALE DI NEONAZI

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it - 04 MARZO 2023

Dallas Humber è una donna bionda di Sacramento, in California, che in chat promuove ai suoi clienti dildo di lattice color fucsia per il piacere personale. Ma questa storia con l'erotismo c'entra poco. Da ragazzina si definiva la Lolita dell'estrema destra e adesso, a 33 anni, è la voce narrante di un movimento neo-nazi che chiama a raccolta nuovi adepti per compiere stragi. Li chiamano "santi" […]

L'OMICIDIO IN SLOVACCHIA

Ma prima bisogna fare un passo indietro. Il 12 ottobre 2022 un ragazzo slovacco di 19 anni, Juraj Krajcík, usò un'arma a puntatore laser per fare fuoco in un affollato bar lgbtq di Bratislava. Uccise due persone e ne ferì una terza. "Nessun rimorso - scrisse su Twitter - non è divertente?". Poco tempo dopo, il ragazzo si tolse la vita, ma non prima di aver postato un link che richiamava un documento di 65 pagine che invocava lo steriminio di "queer", ebrei e neri. Krajcík aveva ringraziato quel testo per averlo radicalizzato. "Collettivo Terrorgram - aveva scritto, usando il corsivo per enfatizzare il messaggio - voi sapete chi siete... Costruiamo il futuro della rivoluzione bianca, un lavoro alla volta". […]

IL COLLETTIVO TERRORGRAM

Il "Collettivo" è considerato il cuore del movimento globale neo-nazi: diffonde messaggi d'odio attraverso audiolibri, video e meme, celebra il "santo" di Christchurch, Nuova Zelanda, che uccise cinquantuno musulmani inermi in due moschee; il "santo" di El Paso, Texas, che massacrò ventidue ispanici in un centro commerciale; quello di Pittsburgh, Pennsylvania, che tolse la vita a undici ebrei in una sinagoga e, ultimo, il "giovane santo" di 18 anni che falciò dieci afroamericani in un supermercato a Buffalo, New York. Tutti santificati in disegni dallo stile medievale e un po' manga giapponese. E i "santi", ricorda il "collettivo", sono stati 105 negli ultimi cinquant'anni. […]

LA CARTOLINA PER MENGELE

Il lavoro investigativo di organizzazioni antifasciste come SoCal Research Club, Sunlight Fa e FashFreeNW ha portato a smascherare quella che è considerata la voce narrante del gruppo, l'autrice di cartoline sdolcinate con scritto "Buon compleanno Herr Doktor", dedicata al dottor Josef Mengele, l'Angelo della Morte che condusse esperimenti sugli ebrei rinchiusi nei campi di concentramento. Quella donna è Dallas Humber. La venditrice di dildo […], da quando all'età di 14, studentessa di liceo, si definiva "completamente nazi" e "tutta tedesca".

A sedici voleva scrivere ai serial killer rinchiusi in carcere, a diciotto sognava di entrare alla Nasa come astronauta, a diciannove era finita a fare la homeless, a venti era stata arrestata per possesso di metanfentamine, a ventuno era finita in una retata in cui era stato arrestato il fidanzato, per possesso di materiale pedopornografico. A ventisei era riapparsa sulla rete con un nome d'arte: Lil'Miss Gorehound, a indicare la sua ossessione per i film horror.

lettere di dallas humber a anders breivik e brenton harrison tarrant

LE LETTERE AGLI STRAGISTI

[…] Aveva inviato una lettera al killer di Christchurch ("Caro Brenton, buon Natale e felice anno nuovo, non ti dimentichiamo"), e una a Anders Breivik, il suprematista che uccise 77 persone in Norvegia nel 2011 ("Sono certa che ricevi molte lettere, ma mi piacerebbe tanto diventare tua amica"). In un documentario aveva dedicato un pensiero a Payton Gendron, killer della strage a Buffalo ("Ha ucciso dieci negri compreso un poliziotto"), e concluso con un appello: "Ai santi di domani, guardate oggi questo video. Sappiate che quando toccherà a voi, verrete celebrati con profondo rispetto e il vostro sacrificio non sarà vano. Saluto i santi e la gloriosa e sanguinaria eredità del terrore bianco". […]

