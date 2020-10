19 ott 2020 17:21

È ARRIVATO IL BOLLETTINO – I CONTAGI SCENDONO SOTTO QUOTA 10MILA OGGI. PER FORZA: SONO STATI PROCESSATI 50MILA TAMPONI IN MENO DI IERI! AUMENTANO I MORTI (+73), IN TERAPIA INTENSIVA CI SONO QUASI 800 PERSONE (+47 RISPETTO A IERI) – IL DATO DA TENERE D’OCCHIO È QUELLO DEGLI ATTUALI POSITIVI, CHE CONTINUA A CRESCERE – BURIONI: "SE NON SI INVERTE LA TENDENZA PRESTO SAREMO NEI GUAI"