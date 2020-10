27 ott 2020 17:33

È ARRIVATO IL BOLLETTINO - NUOVO RECORD ASSOLUTO DI CONTAGI IN 24 ORE: I POSITIVI OGGI SONO 21.994 IN PIÙ DI IERI, CON 177MILA TAMPONI - AUMENTANO ANCHE RICOVERI, TERAPIE INTENSIVE E MORTI: OGGI SONO 221, 80 IN PIÙ DI IERI – QUASI UN QUARTO DEI NUOVI CONTAGIATI SONO IN LOMBARDIA (5.035), 2761 IN CAMPANIA, MA LA CURVA EPIDEMIOLOGICA SALE IN FRETTA IN TUTTE LE REGIONI