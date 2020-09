È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI I NUOVI CASI DI CORONAVIRUS SONO 1.597, MA CON MENO TAMPONI. IL GUAIO È CHE CRESCE IL RAPPORTO TRA CONTAGI E TEST ESEGUITI, CHE ARRIVA ALL’1,69% - I RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 164, 14 PIÙ DI IERI

Sono 1.597 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nella giornata di giovedì 10 settembre. Un numero superiore ai 1.434 di mercoledì e che porta il totale dei casi a livello nazionale dall’inizio della pandemia a 283.180. Dieci, invece, i nuovi decessi, per un numero di morti totale che sale a 35.587.

Il numero di tamponi nella giornata di giovedì risulta di 94.186, leggermente meno rispetto al giorno precedente (erano stati oltre 95mila): il rapporto tra nuovi contagi e tamponi eseguiti è quindi dell’1,69% (il giorno precedente era dell’1,49%).

I ricoveri in terapia intensiva salgono a 164

I ricoverati con sintomi passano dai 1.778 di mercoledì 9 settembre ai 1.836 di giovedì. Per quanto riguarda le persone in terapia intensiva, queste sono ora 164, mentre erano 150 il giorno precedente: un dato quindi in crescita, anche se estremamente distante dai picchi registrati nel periodo peggiore della pandemia. Sono invece 33.708 le persone in isolamento domiciliare, rispetto 32.806 del giorno prima: un incremento di 902 soggetti.

Allo Spallanzani 80 pazienti ricoverati positivi

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 80 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. 6 pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 655.

Trentino, decine di casi in focolai aziende

Alcune decine di casi di persone positive al coronavirus sono stati accertati nelle ultime ore in Trentino grazie alla scoperta di alcuni focolai scoperti in aziende locali. Le indagini epidemiologiche attivate dalle autorità sanitarie di Provincia e Azienda sanitaria hanno confermato i sospetti di una ulteriore diffusione del virus veicolato da lavoratori impiegati in una filiera che coinvolge più di una realtà aziendale I soggetti positivi individuati risultano privi di sintomi.

In Sardegna 63 nuovi casi e un decesso

Sono 2.725 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 63 nuovi casi, 49 da attività di screening e 14 da sospetto diagnostico. Si registra una nuova vittima, un uomo di 72 anni. Sono 139 in tutto i decessi. In totale sono stati eseguiti 152.649 tamponi, con un incremento di 1.971 test rispetto all'ultimo aggiornamento.

Sono invece 57 i pazienti ricoverati in ospedale (+6 rispetto al dato di ieri), mentre restano invariati i pazienti (12) attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.217. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.293 (+8) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.725 casi positivi complessivamente accertati, 460 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 272 (+11) nel Sud Sardegna, 122 (+2) a Oristano, 228 (+13) a Nuoro, 1.643 (+31) a Sassari.

Toscana: 92 nuovi casi e nessun morto

In Toscana sono 12.738 i casi di positività al coronavirus, 92 in più rispetto a ieri (32 identificati in corso di tracciamento e 60 da attività di screening). L'età media dei 92 casi odierni è di 38 anni circa e il 64% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico. Delle 92 positività odierne, 15 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, e 3 sono ricollegabili a rientri da altre Regioni (Sardegna). Il 28% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti sono 19 e raggiungono quota 9.377 (73,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 609.191, 7.212 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.214, +3,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 87 (7 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (2 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.