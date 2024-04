2 apr 2024 17:48

IN GIAPPONE LOLLOBRIGIDA E TUTTI I GAFFEUR DEL GOVERNO DUREREBBERO COME UN GATTO IN TANGENZIALE – IL GOVERNATORE DELLA PREFETTURA GIAPPONESE DI SHIZUOKA, HEITA KAWAKATSU, SI È DIMESSO DOPO LE POLEMICHE SCOPPIATE PER UN SUO SVARIONE – NEL DISCORSO DI BENVENUTO ALLE RECLUTE HA DEFINITO I NUOVI ASSUNTI "PERSONE BRILLANTI E SVEGLIE, NON COME CHI VENDE VERDURA O MUNGE LE VACCHE” – IL POLITICO 75ENNE NON È NUOVO ALLE GAFFE...





Heita Kawakatsu (ANSA) - Ha comunicato le sue dimissioni il governatore della prefettura di Shizuoka, nel sud del Giappone, già recidivo, dopo essere stato travolto dall'ennesima bufera mediatica, per avere utilizzato espressioni ritenute "poco appropriate". Nel discorso di benvenuto alle reclute, in occasione dell'inizio dell'anno fiscale - che in Giappone coincide con il primo aprile, aveva definito i nuovi assunti dall'ufficio municipale "persone brillanti e sveglie", a differenza di "chi vende verdura o munge le vacche". Il 75enne Heita Kawakatsu, originario di Osaka - che tra i suoi titoli accademici vanta un dottorato all'ateneo inglese di Oxford e una cattedra di Storia economica alla Università di Waseda a Tokyo, durante la sua orazione ha anche esortato i nuovi dipendenti pubblici a rimanere onesti, fare attenzione alla scelta delle parole che si usano, e in particolare modo a "essere indulgenti e rimanere fedeli alle proprie convinzioni". Heita Kawakatsu Da quando è diventato governatore nel 2009 Kawakatsu non è nuovo a questo tipo di gaffe, raccontano i media locali. Tre anni fa era stato contestato per aver detto che l'unica specialità presente nella città locale di Gotemba, e niente altro, era il "riso koshihikari", una qualità del cereale utilizzato per la preparazione del sushi. Appena il mese scorso era stato nuovamente criticato per aver deciso di classificare le regioni adiacenti la prefettura che governa in base al loro "livello culturale". Heita Kawakatsu Heita Kawakatsu