INFECTED STATES OF AMERICA – TRUMP CONTINUA A MINIMIZZARE IL CORONAVIRUS: “L’ANNO SCORSO SONO MORTI 370MILA AMERICANI PER INFLUENZA COMUNE E NULLA VIENE CHIUSO” – INTANTO A NEW YORK LE AUTORITÀ LOCALI INIZIANO AD ALLERTARSI PER UN EVENTUALE LOCKDOWN: NESSUN PROVVEDIMENTO SE NON LA SANIFICAZIONE DELLA METRO. PER ORA… – VIDEO

Coronavirus, Trump: In Usa 37mila morti per influenza nel 2019, pensateci

new york sanificazione metro 1

(LaPresse) - "Quindi l'anno scorso 37mila americani sono morti per influenza comune. La media è tra 27mila e 70mila l'anno. Nulla viene chiuso, vita ed economia continuano. Ora ci sono 546 casi confermati di coronavirus, con 22 decessi. Pensateci!". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

donald trump nomina mike pence responsabile per l'emergenza coronavirus

DAGONEWS (da www.fox5ny.com)

Nonostante la diffusione del coronavirus, (ieri c’erano 16 casi confermati in città) i funzionari statali e locali di New York non sembrano intenzionati a prendere provvedimenti: il trasporto di massa nella Grande Mela e nei dintorni non è stato chiuso, anche se il sindaco Bill De Blasio e il governatore Andrew Cuomo non escludono la possibilità.

new york sanificazione metro 3

new york, panico da coronavirus 4

La presidente ad interim dell’MTA (la metropolitan transportation authority, cioè l’azienda dei trasporti metropolitana) Sarah Feinberg, ha dichiarato alla Fox5NY: “È una situazione dinamica, seguiremo ciò che dicono gli esperti momento per momento, ora per ora”

Nel frattempo più di 51mila dipendenti della Mta stanno sanificando e disinfettando i convogli della metro ogni 72 ore e i “punti di contatto”, cioè le stazioni e gli autobus. “al momento è fattibile, stiamo seguendo le indicazioni dei medici”. Basterà?

la copertina del new yorker sul coronavirus new york sanificazione metro pedoni con la mascherina a new york new york, panico da coronavirus 12 new york, panico da coronavirus 11 new york, panico da coronavirus 10 panico a new york per il coronavirus PSICOSI CORONAVIRUS - A NEW YORK UN NERO DISINFETTA UN CINESE SULLA METROPOLITANA new york, panico da coronavirus 2 new york, panico da coronavirus 8 new york, panico da coronavirus 9 la quarantena italiana vista dal new york times new york, panico da coronavirus 7 new york, panico da coronavirus 6 new york, panico da coronavirus 3

new york, panico da coronavirus 13 new york, panico da coronavirus 5

new york, panico da coronavirus 1