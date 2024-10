È MORTO ALL’ETÀ DI 28 ANNI SAMMY BASSO, IL MALATO DI PROGERIA PIÙ LONGEVO AL MONDO – IL GIOVANE ITALIANO, BIOLOGO, AVEVA FATTO CONOSCERE A TUTTI LA RARISSIMA MALATTIA DA CUI ERA AFFETTO, CHE CAUSA INVECCHIAMENTO PRECOCE DELLE CELLULE DEL CORPO, MA NON DEL CERVELLO – SAMMY È STATO COLTO DA UN MALORE IMPROVVISO MENTRE SI TROVAVA IN UN RISTORANTE - CONOSCIUTO PER LE SUE NUMEROSE E COMMOVENTI APPARIZIONI TELEVISIVE, È STATO ANCHE PROTAGONISTA DI UN DOCU-FILM, “IL VIAGGIO DI SAMMY, CHE RACCONTAVA IL SUO ROADTRIP NEGLI STATI UNITI… - VIDEO

Morto Sammy Basso, il 28enne italiano malato di Progeria

Da www.adnkronos.com

E' morto all'età di 28 anni Sammy Basso, il ragazzo italiano malato di progeria che aveva fatto conoscere in tutto il mondo la malattia rara della quale era affetto e che causa l'invecchiamento precoce delle cellule e dell'organismo ma non del cervello.

A diffondere la notizia attraverso i social lo staff dell'Associazione Italiana Progeria che il giovane aveva fondato nel 2005 per far conoscere e promuovere la ricerca sulla sua malattia. "5 Ottobre 2024 - oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici, nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto", il messaggio pubblicato dalla stessa associazione.

"Un pensiero affettuoso e commosso per Sammy Basso, che ci ha lasciati a soli 28 anni. Grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, ha fatto conoscere al mondo la progeria, diventando un esempio di forza e speranza. Il suo impegno per la ricerca e la sua testimonianza rimarranno per sempre un patrimonio prezioso per tutti noi", scrive su Facebook il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Chi era Sammy Basso

Nato nel 1995 a Schio, a due anni e qualche mese gli venne diagnosticata la progeria di Hutchinson-Gilford. Basso, insieme ai suoi genitori ha fondato l’Associazione italiana progeria Sammy Basso, della quale è stato testimone dall’età di dieci anni. Come si sottolinea sul sito della stessa associazione, Sammy Basso era "conosciuto per le molte apparizioni televisive e interviste riguardo l’attività dell’associazione e riguardo la sua malattia" e "diventa particolarmente conosciuto in Italia dopo la messa in onda del docu-film National Geographic intitolato 'Il Viaggio di Sammy', che racconta il suo viaggio lungo la Route 66, negli Usa, da Chicago a Los Angeles, con i genitori ed uno dei suoi migliori amici, Riccardo".

Sammy Basso è morto dopo un malore al ristorante

(ANSA) - Secondo quanto appreso Sammy Basso è morto nella tarda serata di ieri dopo esser stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in un ristorante del Trevigiano. Vicentino, era nato il 1 dicembre 1995 a Thiene ed era residente a Tezze sul Brenta. Era rientrato solo da poche settimane da un viaggio in Cina.

