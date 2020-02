È MORTO IL DIRETTORE DELL’OSPEDALE DI WUHAN: LIU ZHIMING ERA STATO CONTAGIATO DAL CORONAVIRUS - INTANTO L’OMS PROVA A RASSICURARE: “NON È MORTALE COME LA SARS. OLTRE L’80% DEI PAZIENTI HA UNA MALATTIA LIEVE E GUARIRÀ. MA È TROPPO PRESTO PER PARLARE DI CALO DEI CONTAGI” - DI CERTO A ESSERE CONTAGIATA SARÀ L’ECONOMIA ITALIANA: SECONDO LA BANCA GIAPPONESE NOMURA IL NOSTRO PAESE HA UN’ALTA PROBABILITÀ DI ENTRARE IN RECESSIONE NEL 2020…

Coronavirus, morto il direttore dell'ospedale di Wuhan

(LaPresse) - E' morto Liu Zhiming, direttore dell'ospedale Wuchang di Wuhan, contagiato dal nuovo coronavirus. Lo riportano i media internazionali.

Nello stesso ospedale la scorsa settimana era deceduta un'infermiera, Liu Fan, dopo aver contratto la malattia sul lavoro.

Coronavirus, Oms: Covid-19 non sembra mortale come Sars e Mers

(LaPresse) - Il nuovo coronavirus "sembra non essere mortale come altri coronavirus tra cui Sars e Mers". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing con la stampa a Ginevra.

Coronavirus, Oms: Oltre 80% dei pazienti ha malattia lieve e guarirà

(LaPresse) - "Oltre l'80% dei pazienti" risultati positivi al nuovo coronavirus "ha una malattia lieve e guarirà". Lo ha riferito il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing con la stampa a Ginevra.

"In circa il 14% dei casi, il virus provoca gravi malattie, tra cui polmonite e respiro corto. E circa il 5% dei pazienti ha una malattia critica tra cui insufficienza respiratoria, shock settico e insufficienza multiorgano. Nel 2% dei casi segnalati, il virus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'età", ha spiegato il direttore generale.

Coronavirus, Oms: Troppo presto per parlare di contagi in calo

(LaPresse) - I dati dalla Cina sulla diffusione dell'epidemia di Covid-19 "sembrano mostrare un declino" dei nuovi casi di contagio. "Questa tendenza deve essere interpretata con molta cautela. È troppo presto per dire se questo calo segnalato continuerà. Ogni scenario è ancora sul tavolo". Lo ha riferito il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing con la stampa a Ginevra.

Coronavirus, Nomura: Italia rischia recessione nel 2020

(LaPresse) - L'Italia ha un'alta probabilità di scivolare in recessione nel 2020 per gli effetti dell'epidemia cinese di coronavirus sull'economia. È quanto stima la banca d'affari giapponese Nomura in un rapporto, che prevede nello scenario base per il Belpaese un calo del Pil dello 0,1% quest'anno. Un passivo che sarebbe destinato a diventare dello 0,2% in caso di scenario negativo e, addirittura, dello 0,9% nell'eventualità che si materializzasse lo scenario peggiore in assoluto. Il governo italiano ha come obiettivo di crescita per quest'anno un tasso dello 0,6%.

Secondo Nomura anche l'eurozona rischia di scivolare in recessione nello scenario peggiore, che vedrebbe una flessione del Pil dello 0,1% per l'area della moneta unica nel 2020. La banca d'affari giapponese evidenzia nel rapporto che Pechino sta fronteggiando il peggior rallentamento della propria economia dai tempi della crisi piazza Tiananmen, nel 1989, e rischia di veder scivolare la crescita dell'intero anno ad appena il 3,9% nello scenario peggiore, dal 5,7% che rappresenta la precedente stima di Nomura.

Il rapporto evidenzia che il "fattore paura" nella popolazione cinese è palpabile, con persone che evitano luoghi affollati come centri commerciali e ristoranti, riducendo i consumi, che hanno contribuito a quasi tre-quinti della crescita del Pil cinese lo scorso anno. Nel 2019 il Pil cinese era salito del 6%.

