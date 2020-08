17 ago 2020 17:23

È L’ORA DEL BOLLETTINO – VOLETE FAR SCENDERE I CONTAGI? BASTA FARE MENO TAMPONI! OGGI I NUOVI POSITIVI SONO 320, MA SONO STATI FATTI SEIMILA TEST IN MENO DI IERI (E 20MILA IN MENO DI QUELLI CHE RISULTAVANO A FERRAGOSTO) – 4 MORTI (ZERO IN LOMBARDIA), SCENDONO I RICOVERATI E LE TERAPIE INTENSIVE, MA SOLO BASILICATA E MOLISE NON HANNO NUOVI POSITIVI