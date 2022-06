1 - BIMBA RAPITA NEL CATANESE, TROVATO IL CADAVERE

ELENA DEL POZZO - LA BAMBINA SCOMPARSA A CATANIA

(ANSA) - E' stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo. Carabinieri del comando provinciale di Catania si stanno recando sul posto

Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, è stato possibile grazie alle "pressioni esercitate durante gli interrogatori" dagli investigatori. Nessun altro dato è al momento reso noto. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.

2 - BIMBA RAPITA NEL CATANESE: CADAVERE FATTO TROVARE DA MADRE

(ANSA) - E' stata la madre a fare trovare il corpo di Elena, la figlia di 5 anni di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di uomini armati. E' quanto apprende l'ANSA. La donna è uscita poco fa dalla sua casa di Mascalucia, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri

3 - BIMBA RAPITA NEL CATANESE: CC SENTONO PIÙ VOLTE I FAMILIARI

(ANSA) - Sono stati sentiti più volte dai carabinieri, nella sede del comando provinciale di Catania, i familiari di Elena, la piccola di cinque anni il cui sequestro è stato denunciato ieri dalla mamma. Sono stati ascoltati i genitori, gli zii e alcuni dei nonni della piccola.

un fotogramma delle telecamere di videosorveglianza con elena del pozzo

Gli investigatori, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, hanno una ricostruzione maggiormente dettagliata dell'accaduto e un quadro più chiaro, anche se ancora non si sbilanciano su un'ipotesi privilegiata. Il padre della bambina in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e indagato anche per una rapina, reato, quest'ultimo, da cui è stato poi assolto per "non avere commesso il fatto". La coppia è giovane, poco più che ventenne, ha avuto dei dissidi personali, non apparentemente gravi, tanto che vivrebbero in case separate.

bambina scomparsa a catania la vicina di casa RAPIMENTO DI ELENA DEL POZZO - LA MAPPA