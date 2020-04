VAI PER ESSERE MIRACOLATO E VIENI FUSTIGATO - DECINE DI COLOMBIANI HANNO INFRANTO IL LOCKDOWN PER ACCORRERE SOTTO A UN ALBERO DELLA CITTÀ DI MAGANGUÉ DOVE È “APPARSA” L’IMMAGINE DI GESÙ TRA I RAMI: LA STRADA È STATA TRASFORMATA IN UN LUOGO DI PREGHIERA, MA I RESIDENTI SI SONO ALLARMATI PERCHÉ NESSUNO AVEVA LE MASCHERINE E… - VIDEO

DAGONEWS

immagine di gesu' su un albero in colombia 1

Decine di colombiani hanno infranto il lockdown per radunarsi sotto a un albero nella città di Magangué dove è “apparsa” l’immagine di Gesù tra i rami.

I residenti hanno raccontato di come la notizia di quell’immagine si sia sparsa in città e come decine di persone abbiamo violato la quarantena per radunarsi sotto l’albero per pregare per ricevere protezione e liberare il mondo dal male.

immagine di gesu' su un albero in colombia 2

«L'immagine è apparsa nella notte di domenica 29 marzo - ha detto il giornalista Rodolfo Zambrano al quotidiano colombiano El Tiempo - La gente è accorsa con le candele e ha trasformato la strada in un punto di pellegrinaggio, preoccupando gli abitanti del quartiere per il loro arrivo in massa. Le persone non indossavano le mascherine e non tenevano la distanza sociale consigliata».

immagine di gesu' su un albero in colombia 4