26 mag 2023 08:27

NÉ BIDEN NÉ I REPUBBLICANI POSSONO PERMETTERSI UN DEFAULT: E INFATTI, L’ACCORDO SUL TETTO DEL DEBITO USA È A UN PASSO, NONOSTANTE IL TERRORISMO PSICOLOGICO DELLA SEGRETARIA AL TESORO, JANET YELLEN – IL COMPROMESSO CONSENTIREBBE AL GRAND OLD PARTY DI RIVENDICARE LA RIDUZIONE DELLE SPESE FEDERALI PER TUTTO TRANNE CHE PER I MILITARI E I VETERANI, E AI DEM DI AVER EVITATO TAGLI SIGNIFICATIVI SU GRAN PARTE DEL WELFARE…