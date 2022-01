NE RIMARRÀ SOLO UNA: LEI - NUOVO LUTTO PER LA REGINA ELISABETTA: DURANTE LE FESTE NATALIZIE È MORTA UNA DELLE SUE DAME DI COMPAGNIA A LEI PIÙ CARE, DIANA MAXWELL, LADY FARNHAM – LA BARONESSA AVEVA 90 ANNI E DA MEZZO SECOLO ERA AL FIANCO DELLA SOVRANA – SI AGGRAVA QUINDI IL BILANCIO TETRO DELL’ULTIMO PERIODO IN CUI ELISABETTA HA PERSO…

Paola De Carolis per www.corriere.it

Nuovo lutto per la regina Elisabetta. Durante le feste natalizie, la sovrana ha perso una delle dame di compagnia a lei più care, Diana Maxwell, Lady Farnham. La baronessa, che si è spenta a 90 anni, era al fianco di Elisabetta da quasi mezzo secolo, l’aveva accompagnata nei viaggi più importanti ed era la donna che la sovrana aveva voluto accanto a sé per i festeggiamenti del Giubileo di Diamante, nel 2012, quando il principe Filippo era stato ricoverato per un’infezione.

Il suo decesso inasprisce il bilancio del 2021, profondamente segnato dalla morte del duca di Edimburgo, ad aprile, e all’inizio di dicembre dalla scomparsa di Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton, amica e confidente di Elisabetta, spirata a 101 anni.

«È stato un anno molto difficile per la Regina», ha detto al Telegraph una fonte vicina ai reali. «Sfortunatamente una delle conseguenze di una vita lunga è essere costretti a dire addio a gente cui abbiamo voluto bene». Sentimenti che Elisabetta stessa ha condiviso durante il tradizionale discorso natalizio in televisione, in cui ha rotto con la consuetudine per parlare della sua vita privata, dell’amore per il marito e della sua mancanza: «Se per tanti è un periodo di allegria e felicità, Natale — ha detto — può essere difficile per chi ha perso persone care. Quest’anno, soprattutto, capisco perché».

Lady Farnham, che lascia due figlie e quattro nipoti, aveva il titolo di Lady of the Bedchamber e, stando a Dickie Arbiter, che è stato lungo l’addetto stampa dei reali, era stata di grande conforto per Elisabetta. «Tutti a palazzo le volevamo bene», ha spiegato. «Era sempre di buon umore, spiritosa e molto, molto elegante. Era particolarmente gentile con i nuovi arrivati. Per la regina è sicuramente un momento triste, perdere due care amiche nel giro di un mese».

Non è solo l’età ad aver aggravato la solitudine della sovrana: il principe Andrea, che stando a indiscrezioni da bambino era il figlio prediletto di Elisabetta, è accusato di aver violentato Virginia Giuffre, una delle vittime del giro di traffico di minorenni di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Se privatamente continua a far visita alla madre, il duca di York non è coinvolto in eventi ufficiali e nemmeno, apparentemente, nelle riunioni di famiglia. In aggiunta ha tagliato i legami con i Windsor il nipote Harry, trasferitosi in California con la moglie Meghan, decisione che ha ferito Elisabetta, nonna e bisonna affezionata.

