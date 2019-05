NEANCHE IL DIRITTO DI UNA SBRONZA - IN GERMANIA UN DISABILE VIENE PIZZICATO UBRIACO ALLA GUIDA DELLA SUA CARROZZINA ELETTRICA E VIENE MULTATO E INDAGATO - GLI AGENTI ERANO STATI AVVERTITI DA UN PASSANTE CHE AVEVA NOTATO L’UOMO BLOCCATO SUL SUO MEZZO A CAUSA DELLA BATTERIA SCARICA…

Biagio Chiariello per https://www.fanpage.it

DISABILE SU UNA CARROZZINA ELETTRICA

Lo hanno fermato perché aveva un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore a quello consentito. E fin qui nulla di strano. Sicuramente ciò che non mancherà di generare un po’ di confusione (almeno inizialmente) è che il protagonista è un disabile. L’uomo era infatti alla guida della sua carrozzina elettrica quando è stato fermato a Plauen, in Germania. Ora sarà multato visto che la legge tedesca applica anche alle carrozzine le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.

Per ironia della sorte, la pattuglia è intervenuta dopo essere stata avvertita da un passante che ha notato il disabile bloccato sul suo mezzo a causa della batteria scarica. Gli agenti hanno quindi chiamato un’ambulanza per far riportare l’uomo a casa, ma il successivo esame al quale è stato sottoposto ha rilevato nel disabile un tasso alcolemico di 2,5 g/litro: cinque volte il tasso massimo consentito di 0,5 g/litro. E visto che le sanzioni sono le stesse di chi conduce un'auto in Germania, è scattata la multa anche per lui.