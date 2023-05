NEANCHE ROMA STRAPPONA AVREBBE OSATO FARE A FRAN LEBOWITZ QUELLO CHE LE HA FATTO MILANO – DOPO LO SPETTACOLO ALL'ARCIMBOLDI (IN INGLESE), LA “FANTASTICA BISBETICA” DI NEW YORK È STATA TRASCINATA A UN PARTY CAFONALINO A “NUMERO CHIUSISSIMO” AL RISTORANTE EMPORIO ARMANI, TRA INFLUENCER E NEW INTELLIGHENZIA RADICAL PROG – TUTTI FELICI, TRANNE LEI CHE HA DOVUTO CEDERE E SI È FATTA IMMORTALARE CON L’ESPRESSIONE DI UN MARXISTA IN VINCOLI A UNA CONVENTION REPUBBLICANA…

Estratto dell'articolo di S. Scandivasci per “La Stampa”

Neanche Roma avrebbe osato fare a Fran Lebowitz quello che Milano ha fatto a Fran Lebowitz, venerdì sera, al teatro Arcimboldi, alla fine del suo show, quello in cui fa da anni la cosa che sa fare meglio: parlare, «accusare la gente». […]

Dal suo ultimo libro sono passati decenni, e li ha trascorsi tutti tra New York e i teatri di mezzo mondo dove fa quello che ha fatto a Milano: conversa, s'arrabbia, ride. Dice: «L'aria aperta è ciò che devi attraversare per andare dal tuo appartamento a un taxi».

Una fantastica bisbetica così, lesbica, ebrea, newyorkese adottiva di quei newyorkesi che credono che chi non vive a New York «stia in qualche modo scherzando» (così ha scritto John Updike), che vive in jeans da sessant'anni, neanche ai romani […] sarebbe venuto in mente di omaggiarla con un party cafonalino meneghino "a numero chiusissimo", naturalmente presso il ristorante Emporio Armani, tra influencer e new intellighenzia radical prog, fotogenica e molto felice nelle foto della festa.

Tutti felici tranne lei, che non voleva andarci ma ha dovuto cedere, e infatti in ogni scatto porta in volto l'espressione di un marxista in vincoli a una convention repubblicana, di un finlandese a un matrimonio pugliese.

[…] «A Milano ci sono due categorie di persone: quelli che lavorano per Vogue e gli altri. Quelli che non lavorano per Vogue non parlano bene l'inglese. Le persone che incontro sono quasi tutte comuniste, in particolare i ricchi. Vestono tutti molto bene. Non c'è modo di ottenere dei fiammiferi gratis».

Lo spettacolo all'Arcimboldi era interamente in inglese, e che il pubblico lo parlasse fluentemente (difficile dire se lavorassero tutti per Vogue, ma indagheremo) è stato chiaro nella seconda tragica parte dello show, quando chiunque ha potuto alzarsi e fare una domanda. […]

