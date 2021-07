NEANCHE IL TEMPO DI FESTEGGIARE E GIA' CI SONO LE PRIME VITTIME – UN CORPO È STATO RITROVATO LA SCORSA NOTTE DENTRO UN CANALE DI VENEZIA - IL CADAVERE, NON ANCORA IDENTIFICATO, È DI UN UOMO CHE INDOSSAVA UN COSTUME DA BAGNO – È POSSIBILE CHE SIA MORTO IN SEGUITO AI FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DELL’ITALIA A EURO 2020…

CORPO RITROVATO CANALE VENEZIA

(ANSA) - VENEZIA, 12 LUG - Un corpo che galleggiava in acqua è stato ritrovato la scorsa notte a Venezia, in un rio vicino a Campo San Polo. Il cadavere, non ancora identificato, è di un uomo, apparentemente di mezza età, che indossava un costume da bagno. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e gli agenti delle Volanti lagunari. Il corpo non presentava segni di violenza, e sarà disposta l'autopsia per capire le cause del decesso. Non si esclude che possano essere collegate ai festeggiamenti per la vittoria italiana agli Europei di calcio.

CORPO RITROVATO CANALE VENEZIA CORPO RITROVATO CANALE VENEZIA