23 lug 2022 12:42

NEANCHE IL TEMPO DI FIRMARE L’ACCORDO SUL GRANO CHE RISCHIA GIÀ DI SALTARE: L’UCRAINA ACCUSA LA RUSSIA DI AVER LANCIATO QUATTRO MISSILI SU ODESSA, COLPENDO ANCHE IL PORTO COMMERCIALE - IL MINISTERO DEGLI ESTERI UCRAINO “VLADIMIR PUTIN HA SPUTATO IN FACCIA ALL'ONU E ALLA TURCHIA” –“ CI SONO VOLUTE MENO DI 24 ORE PER METTERE IN DISCUSSIONE GLI ACCORDI E LE PROMESSE FATTE ALL'ONU E ALLA TURCHIA NEL DOCUMENTO FIRMATO IERI A ISTANBUL…”