IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA PETER MAYHEW, 74 ANNI, IL GIGANTE INGLESE CHE DA ANNI VIVEVA IN TEXAS, CHE DAL PRIMO “STAR WARS” HA INTERPRETATO CHEWBECCA (CHE SI SCRIVE CHEWBACCA) DIVENTANDO UN MONDO ICONICO DELLA SAGA. IL SUO ERA MOLTO PIÙ DI UN LAVORO DA MIMO - ERA UN GIGANTE, MA SI MUOVEVA ANCHE IN UN MODO PARTICOLARE E NON AVEVA UN VOLTO QUALSIASI…

Marco Giusti per Dagospia

Povero Chewbecca. Ma, in realtà, si scrive Chewbacca. Povero Chewbecca, perché se ne va Peter Mayhew, 74 anni, il gigante inglese che da anni viveva in Texas, che dal primo Star Wars lo ha interpretato diventando un mondo iconico della saga. Il suo era molto più di un lavoro da mimo. Tutti hanno scritto che Peter Mayhew, che di lavoro faceva il portantino all’ospedale del King’s College di Londra, aveva messo il cuore e l’anima nel personaggio del co-pilota peloso di Harrison Ford. E’ vero.

PETER MAYHEW

Il pubblico lo percepiva. E Irvin Kershner, che lo diresse nel grandioso L’impero colpisce ancora, quando dovette girare con un altro attore al suo posto perché si era ammalato, fu poi costretto a rigirare tutto con lui, perché anche dietro tutto quel pelo si vedeva che non era lo stesso Chebecca, non si muoveva nello stesso modo, non esprimeva lo stesso calore. Anche se si esprimeva a Urgh” e Argh! Lo aveva scoperto in realtà nel 1976 a Londra il produttore Charles Schneer per il fantasy Simbab e l’occhio della tigre diretto da Sam Wanamaker con gli effetti speciale del geniale Ray Harryhausen. Il suo era il ruolo di Minoton, una specie di mostro con un corno in testa. Grazie a lui Harryhausen avrebbe potuto risparmiare su giornate e giornate di lavorazione a stop motion.

Viene richiamato dal cinema poco dopo per Star Wars da George Lucas proprio a causa del suo fisico incredibile. Non solo Peter Mayhew era un gigante, ma si muoveva anche in un modo particolare e non aveva un volto qualsiasi, anche se sotto il pelo di Chewbecca questo non si percepisce. I ruoli che avevano offerto a lui e a Dave Prowse, che oltre a essere enorme era anche un culturista, erano quelli di Chewbecca e di Darth Vader. Nessuno dei due avrebbe poi parlato, visto che il primo non parla e il secondo sarà doppiato da James Earl Jones.

peter mayhew nel 1977 e nel 2015

Peter Mahyew scelse quello di Chewbecca, perché preveriva fare il buono piuttosto che il cattivo, mentre Prowse, che già era stato una delle ultime creature di Frankenstein per l’Hammer Film, oltre a fare il culturista in Arancia meccanica, ebbe quello di Darth Vader. Per Peter Mahyew fu la scelta di una vita e il successo internazionale. I bambini di più generazioni sono cresciuti con Chewbecca e lo adorano.

Non è solo il compagno di giochi peloso, è una specie di sicurezza assoluta per qualsiasi pilota spaziale. A ben vedere anche i due personaggi dei Guardiani della galassia, il procione Rocket e l’albero Groot gli devono parecchio. Fece anche altri film, come il piccolo horror di Norman J. Warren Terror, 1978, dove è il meccanico. Grazie al successo di Star Wars comparirà in tv o come Chewbecca o in ruoli simili, come nelle serie Hazell e Dark Towers.

PETER MAYHEW

Lo troviamo più recentemente in Glee e, nel 2016, è addirittura protagonista, senza maschere, del piccolo thriller Killer Link, dove è Uncle Clyde. Il suo ultimo film. Ma sarà Chebecca per sempre, anche se lo interpretò solo fino a Il risveglio della forza, 2015, per poi essere sostituto dal gigante finlandese Jooans Suotamo, già la sua controfigura, che divenne il nuovo Chewbecca ne Gli ultimi Jedi, relegandolo a semplice consulente del personaggio. In fondo, Han Solo e la principessa Leia non potevano andarsene senza di lui.