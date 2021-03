17 mar 2021 12:54

NEGAZIONISMO UN TANTO A SPUTO - UN 51ENNE È STATO ARRESTATO DOPO AVER SPUTATO IN FACCIA A UNA GUARDIA GIURATA CHE LO AVEVA ESORTATO A INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’INGRESSO DEL PARCO DIVERTIMENTI DI DISNEYWORLD, IN FLORIDA: L’UOMO NON SOLO SI È RIFIUTATO DI RISPETTARE LE NORME ANTI-CONTAGIO MA, DI FRONTE ALL’INSISTENZA DELLA DONNA, HA REAGITO SPUTANDOLE…