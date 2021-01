LE NEGAZIONISTE DEL BOTOX - LE BALLE DELLE STAR DI HOLLYWOOD CHE NON AMMETTONO I RITOCCHINI - JENNIFER LOPEZ SPERGIURA DI NON AVER MAI FATTO UNA PUNTURINA, MA LA PIÙ RIDICOLA È RENEE ZELLWEGER CHE ANCORA NEGA DI ESSERE PASSATA DAL CHIRURGO NONOSTANTE AVESSE LA FACCIA PARALIZZATA DAL BOTULINO – E POI CI SONO LE PENTITE COME KYLIE MINOGUE E NICOLE KIDMAN CHE CONFESSA: “MAI PIU'. ORA POSSO DI NUOVO MUOVERE LA FACCIA…”

DAGONEWS

jennifer lopez

Ci sono delle star che sembrano aver frizzato la loro bellezza. Fronte senza rughe, niente zampe di gallina e una pelle straordinariamente liscia. Ma quanto è merito del chirurgo e quante si nascondono dietro qualche crema miracolosa? Quante devono ringraziare i loro geni e quante dicono balle?

Jennifer Lopez. Quando una fan ha recentemente scritto sui social, affermando che il suo aspetto giovanile era merito del botox, JLo si è ribellata: «Per la 500 milionesima volta… Non ho mai fatto il Botox o qualsiasi iniezione o intervento chirurgico!». Dopo ha descritto la sua routine di bellezza. Sarà vero che basta qualche crema?

Nicole Kidman

L'attrice Nicole Kidman, 53 anni, è fotografata a sinistra nel 2007 e a destra nel gennaio 2020. Il suo segreto è essersi tenuta lontana dal sole, ma non nega di aver provato le punturine. Nel 2013 ha raccontato: «Ho provato il Botox, purtroppo, ma ne sono uscita subito e adesso posso finalmente muovere di nuovo la faccia. Nessun intervento chirurgico per me. Metto la protezione solare».

jennifer aniston

La star di Friends Jennifer Aniston, 51 anni, fotografata a sinistra nel 2010 e adesso. Ha lasciato intendere che avrebbe potuto divertirsi con il Botox, ma preferisce usare altri trattamenti. Nel 2017 ha detto: «Non sto dicendo che non l'ho provato. Tutta quella roba cosmetica mi sembra ridicola!». Jen si sottopone a trattamenti laser e Ultherapy che stimola il collagene.

L'attrice Courteney Cox, 56 anni, nel 2010 a sinistra e adesso. Per un breve periodo era nota per l'uso di riempitivi, ma nel 2016 ha rivelato di averli sciolti e di non aver più fatto nulla al viso: «Stavo cercando di tenere il passo con il tempo e ha peggiorato le cose. Ora sono il più naturale possibile».

courteney cox

Kylie Minogue, 52 anni, è un'altra star che ammette di aver "provato ma non le è piaciuto". Nel 2009 ha detto che aveva "sperimentato" il Botox, ma l'anno successivo ha detto: «Il Botox mi ha dato un brutto colpo. Ho smesso di usarlo qualche tempo fa. Ho le rughe sul viso adesso e va bene».

melania trump

L'ex First Lady Melania Trump, 50 anni, a sinistra nel 2010 e adesso. È famosa per i suoi lineamenti congelati nel tempo e lo sguardo d'acciaio. La sua fronte è liscia e non ha linee pronunciate tra il naso e la bocca. Nel 2016 ha detto: «Sono contro le iniezioni; Penso che danneggino il viso».

L'attrice premio doppio Oscar Renee Zellweger, 51 anni, a sinistra nel 2009 e ora. Si è presa una pausa dalla recitazione per sei anni dal 2010 per sottoporsi a una terapia per la depressione. Quando è tornata, sembrava decisamente diversa. Ha negato di aver fatto il Botox, ma il viso raccontava altro: «Sono contenta che la gente pensi che io abbia un aspetto diverso. Sto vivendo una vita felice e più appagante e sono entusiasta che forse si manifesti. Forse sembro diverso».

renee zellweger

La top model Elle Macpherson, 56 anni, a sinistra nel 2010 e adesso. Ha raccontato nel 2019 di essersi dilettata con Botox, ma è andata oltre: «Ho imparato che un bel sorriso, bei denti, bei capelli, buona pelle, buon umore valgono mille punturine di Botox, trattamenti per il viso e maschere».

Lo scorso aprile, l'attrice britannica Kate Beckinsale, 47 anni, ha scritto su Instagram: «Non faccio il Botox» rispondendo a una fan che la invitava a smetterla con le punturine .

elle macpherson kylie minogue botox 1 botox botox boom di botox fra i millennial pamela anderson prima e dopo nicole kidman prima e dopo julia roberts prima e dopo donatell versace prima e dopo le divorziate si regalano il botox carla bruni prima e dopo kate beckinsale