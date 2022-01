NEIL YOUNG HA CHIESTO A SPOTIFY DI RIMUOVERE LA SUA MUSICA PER VIA DELLA DISINFORMAZIONE SUI VACCINI DIFFUSA DAL PODCASTER JOE ROGAN SULLA PIATTAFORMA: "POSSONO AVERE ROGAN O YOUNG. NON ENTRAMBI" - "CON UNA STIMA DI 11 MILIONI DI ASCOLTATORI A EPISODIO, E' IL PODCAST PIU' SEGUITO AL MONDO E HA UN'ENORME INFLUENZA. SPOTIFY HA LA RESPONSABILITA' DI MITIGARE LA DISINFORMAZIONE"...

Neil Young ha chiesto che la sua musica venga rimossa da Spotify a causa della disinformazione sul vaccino diffusa dal podcaster Joe Rogan sul servizio di streaming: «Possono avere Rogan o Young. Non entrambi».

In una lettera aperta al suo manager e all'etichetta discografica che è stata pubblicata sul suo sito Web e successivamente rimossa, Young ha scritto: «Lo sto facendo perché Spotify sta diffondendo informazioni false sui vaccini, causando potenzialmente la morte di coloro che credono che la disinformazione venga diffusa da loro. Per favore, agisci su questo immediatamente oggi e tienimi informato sul programma orario».

Young ha specificato che la sua decisione è stata motivata da The Joe Rogan Experience, che attualmente è il podcast più popolare di Spotify e uno dei più seguiti al mondo. Rogan ha firmato un accordo da 100 milioni di dollari nel 2020 dando a Spotify i diritti esclusivi dello spettacolo.

«Con una stima di 11 milioni di ascoltatori per episodio, JRE, che è ospitato esclusivamente su Spotify, è il podcast più grande del mondo e ha un'enorme influenza. Spotify ha la responsabilità di mitigare la diffusione della disinformazione sulla sua piattaforma, sebbene la società al momento non abbia una politica di disinformazione», ha scritto, aggiungendo: «Voglio che tu faccia sapere immediatamente a Spotify OGGI che voglio tutta la mia musica fuori dalla loro piattaforma ... Loro possono avere Rogan o Young. Non entrambi».

La lettera è stata indirizzata al suo manager Frank Gironda e a Tom Corson, il co-presidente e direttore operativo della Warner Records, che pubblica la musica di Young attraverso la sua etichetta Reprise Records.

Gironda ha confermato che la lettera era autentica per The Daily Beast. «È qualcosa che è davvero importante per Neil. È molto arrabbiato... stiamo cercando di capirlo in questo momento».

Il mese scorso, 270 medici, scienziati e operatori sanitari hanno firmato una lettera aperta chiedendo a Spotify di attuare una politica per affrontare la disinformazione a causa della «storia relativa alla trasmissione di disinformazione di Rogan, in particolare per quanto riguarda la pandemia di Covid-19».

La lettera citava un episodio in cui Rogan ha intervistato Robert Malone, un virologo coinvolto nella tecnologia del vaccino mRNA che ha portato ad alcuni dei principali vaccini Covid-19, ma da allora è stato criticato per aver diffuso disinformazione sul vaccino. Entrambi gli uomini sono stati criticati per aver promosso diverse teorie del complotto infondate, inclusa la falsa affermazione che gli ospedali sono finanziariamente incentivatia diagnosticare erroneamente i decessi come causati da Covid-19 e l'affermazione di Malone secondo cui i leader mondiali avevano ipnotizzato il pubblico affinché sostenesse i vaccini.

Il Guardian ha contattato Spotify per un commento.

