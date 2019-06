13 giu 2019 19:02

IL NEMICO DEL MIO NEMICO È MIO AMICO – IRINA SHAYK, FRESCA DI SEPARAZIONE DA BRADLEY COOPER, PUBBLICA UNA FOTO HOT IN COSTUME DA BAGNO E CHRISTIAN CARINO, EX PROMESSO SPOSO DI LADY GAGA, SI PRECIPITA A METTERE LIKE - GLI EX PIÙ FAMOSI DEL MOMENTO SI SONO RITROVATI AD AVERE QUALCOSA IN COMUNE: NON È CHE CARINO VUOLE FAR CAPIRE DI ESSERE ANCHE LUI UNA VITTIMA DELLA TRAVOLGENTE INTESA TRA LA CANTANTE E L’ATTORE? (VIDEO E FOTO PICCANTINE)