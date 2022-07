12 lug 2022 11:36

NEONATO TENTACOLARE - IN INDIA, UN BAMBINO NASCE CON QUATTRO GAMBE E QUATTRO BRACCIA: PER GLI ABITANTE DEL SUO VILLAGGIO È LA REINCARNAZIONE DI BRAHMA - UNA FOLLA DI VISITATORI È ANDATA ALL'OSPEDALE PER DARE UN'OCCHIATA AL PICCOLO E VENERARE IL "DIO CON OTTO ARTI" - NON È LA PRIMA VOLTA CHE QUESTO TIPO DI EVENTO SCATENA L’ECCITAZIONE DELLA GENTE…