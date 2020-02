NEOPURITANI IN AZIONE - COSA SPINGEVA I TURISTI A VISITARE AMSTERDAM? DROGHE E MIGNOTTE - E ORA LA SINDACA, FEMKE HALSEMA, HA DECISO DI RIMUOVERE DAL CENTRO STORICO LE VETRINE A LUCI ROSSE E DI VIETARE LA VENDITA DI DROGHE - LA CITTÀ ATTIRA PIÙ DI 17 MILIONI DI VISITATORI L'ANNO E TRA I VISITATORI NUMEROSISSIMI BRITANNICI, IL 42% ANDREBBE AD AMSTERDAM MENO SPESSO, SE NON TROVASSE LA DROGA A DISPOSIZIONE…

Da “la Stampa”

Stop alla vendita di droga e via la prostituzione dal centro, meglio allestire una struttura fuori mano, per ripulire le zone più belle della città dal turismo a luci rosse e tutelare maggiormente le lavoratrici del settore, spesso infastidite da orde di ubriachi. La lotta della sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, ha l' obiettivo di cambiare il volto alla capitale dei Paesi Bassi. Il Comune ha annunciato che dal 1 aprile saranno vietati i tour sessuali collettivi nel quartiere di Wallen e spariranno le vetrine a luci rosse, dirottate in altre parti della città.

Le visite di gruppo potranno coinvolgere al massimo 15 persone, che non potranno fermarsi davanti a luoghi affollati o di fronte a case private, a ristoranti e hotel, o ancora transitare sui ponti stretti. Chi infrange le regole, paga 190 euro di multa. E poi la strategia sulla droga. Con un sondaggio condotto su un campione di 100 persone tra i 18 e i 35 anni, l' amministrazione prevede che, se verranno ridotti i punti vendita della cannabis, un terzo dei turisti stranieri, di cui quasi la metà dei britannici che oggi visitano Amsterdam non andranno più.

La città ha 1,1 milioni di abitanti, attira più di 17 milioni di visitatori l' anno. Troppi, tanto che non fa nemmeno più pubblicità per sponsorizzarsi. La sindaca vuole andare avanti sul divieto della vendita della droga per dissuadere gli stranieri. Il sondaggio dell' ufficio di ricerca, informazione e statistica ha scoperto che il 34% di coloro che visitano i quartieri a luci rosse di Wallen e Singel, ricchi di coffee shop, tornerebbe meno spesso senza la possibilità di comprare droga e fumare. L'11% non andrebbe mai più.

Tra i visitatori britannici, il 42% andrebbe ad Amsterdam meno spesso, se non trovasse la droga a disposizione. Tornando ai turisti di tutte le nazionalità, c' è uno zoccolo duro del 18% che afferma che troverebbe un altro modo per acquistare la cannabis. Per più di metà degli intervistati, comunque, i coffee shop hanno un ruolo importante nella scelta di recarsi ad Amsterdam.

Halsema vorrebbe trasformare la città sull' acqua in una meta di turismo «normale». Anche se ammette: «Il lavoro del sesso è una professione come un' altra, non vogliamo cacciare il lavoro sessuale». Primo step, liberare Wallen e i suoi vicoli medioevali dagli spettacoli erotici. Nell' area si trova il più antico edificio della città, la Oude Kerke (vecchia chiesa), risalente a 700 anni fa. Il progetto dell' albergo erotico fuori porta cita esplicitamente come esempio quello realizzato a Colonia negli anni Settanta.

