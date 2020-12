4 dic 2020 13:25

NESSUNA MUCCA È STATA UCCISA PER FARTI MANGIARE QUESTA MUCCA – SINGAPORE APRE LA STRADA ALLA VENDITA E AL CONSUMO DELLA CARNE COLTIVATA CHE SI OTTIENE FACENDO CRESCERE IN LABORATORIO CELLULE PRELEVATE DA BIOPSIE DI ANIMALI VIVI, FACENDOLE CRESCERE CON NUTRIMENTI VEGETALI: PER OTTENERE IL PRODOTTO NON È NECESSARIO MACELLARE UN ANIMALE E…