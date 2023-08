UNO, NESSUNO, CENTOMILA TRUFFE – AI CASTELLI ROMANI UN 37ENNE HA FREGATO DECINE DI PERSONE FINGENDOSI AGENTE IMMOBILIARE, DIPENDENTE DELLA MOTORIZZAZIONE E CARABINIERE – LA TRUFFA PIÙ FREQUENTE RIGUARDAVA UNA CASA IN AFFITTO A MILANO: DOPO AVER MOSTRATO UN APPARTAMENTO IN VIDEOCHIAMATA, SI FACEVA DARE DUE CAPARRE PER POI SCOMPARIRE. E SU FACEBOOK HANNO APERTO UNA PAGINA PER METTERE IN GUARDIA LE PERSONE…

Estratto dell’articolo di T.P. per "Il Messaggero"

agente immobiliare 2

Ha truffato decine di persone ai Castelli tanto che gli hanno dedicato addirittura una pagina Facebook. Tante delle sue vittime hanno pubblicato post nei quali raccontano gli inganni subiti cercando di mettere in guardia tanti altri cittadini che potrebbero cadere nella rete del truffatore. Si tratta di un malvivente di 37 anni che ha saputo sfruttare la buona fede di tante persone facendosi consegnare soldi in contanti e "interpretando" ogni volta (in maniera quasi pirandelliana) un ruolo diverso.

TRUFFA IMMOBILIARE 2

Dall'agente immobiliare, addirittura al carabiniere: tutto pur di carpire la fiducia del malcapitato. La truffa più frequente, da quello che raccontano diverse persone sui social, è quella messa a segno come "finto agente immobiliare". In pratica l'uomo, che si fa chiamare Patrizio (mandando alle vittime anche un documento per rassicurare loro e confermare la sua identità), dice di avere a disposizione un appartamento a Milano che fa vedere in videochiamata alle persone interessate (per motivi di lavoro o di studio) che lo contattano.

TRUFFA IMMOBILIARE 2

Una volta certificata la volontà delle vittime di "prendere in affitto" l'appartamento e conquistata la loro fiducia, il malvivente chiede almeno due mensilità di caparra (per complessivi mille euro), poi una volta incassati i soldi inizia ad inventare le scuse più disparate per evitare gli appuntamenti e la consegna della casa (una figlia malata è quella più eclatante) e infine sparisce rendendosi irreperibile al cellulare.

Ovviamente, l'appartamento è di proprietà di un'altra persona e dunque le vittime rimangono veramente di sasso anche se qualcuna, come Eleonora, è riuscita a "salvarsi" dopo aver letto le segnalazioni su Facebook […] E sono tante le persone che sono rimaste incastrate nella sua rete

TRUFFA IMMOBILIARE 2

[…] il 37enne si è "spacciato" per dipendente della motorizzazione in quanto la ragazza aveva l'esigenza di tradurre la sua patente di guida […] In altri casi si "traveste" da carabiniere per agevolare altre operazioni, fatto sta che le denunce a suo carico (tra Santa Maria delle Mole, Marino, Colonna e Ciampino) sono molteplici nella zona dei Castelli Romani. […]

TRUFFA IMMOBILIARE 2 agente immobiliare 2 agente immobiliare 1 agente immobiliare 3 agente immobiliare 1