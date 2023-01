30 gen 2023 17:43

NESSUNO PUÒ METTERE “BIBI” IN UN ANGOLO – DOPO GLI ATTENTATI CONTRO I CIVILI A GERUSALEMME, IL PREMIER ISRAELIANO, BENJAMIN NETANYAHU, ANNUNCIA UN PACCHETTO DI MISURE PER “RAFFORZARE GLI INSEDIAMENTI” E COLPIRE CHI FIANCHEGGIA “I TERRORISTI” PALESTINESI. E PER I CITTADINI ISRAELIANI SARA’ PIU’ SEMPLICE OTTENERE IL PORTO D'ARMI – IN QUESTO CLIMA, SI ANNUNCIA COME UN FLOP LA VISITA DI OGGI A GERUSALEMME DEL SEGRETARIO DI STATO USA, ANTONY BLINKEN, INTENZIONATO A RIBADIRE LA SOLUZIONE DEI DUE STATI…