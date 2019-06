NESSUNO PUÒ METTERE WOODY IN UN ANGOLO – IL REGISTA, DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO DALLO SCANDALO DEL #METOO, INIZIA LA SUA LENTA ASCESA: LA RESURREZIONE PASSA PRIMA DALL’ITALIA, DOVE IL SUO FILM RIFIUTATO DA AMAZON SARÀ NELLE SALE DAL 3 OTTOBRE, E DALLA SPAGNA DOVE SI APPRESTA A GIRARE UNA NUOVA COMMEDIA ROMANTICA A SAN SEBASTIAN. NEL CAST CHRISTOPH WALTZ, LOUIS GARREL, ELENA ANAYA…

Sembrava la fine di tutto. Lo scandalo che — con qualche decennio di ritardo — ha colpito Woody Allen, pareva l’indegno epilogo di una carriera fino a un paio di anni fa straordinaria. Invece, ora, dopo mesi di silenzio, il regista sta ritornando. Una resurrezione lenta e tutta europea, con l’annuncio di un nuovo film che realizzerà in Spagna e la ripresa di un tour con la sua The Eddy Davis New Orleans Jazz Band che a fine mese (il 28 giugno)lo porterà in Italia, agli Arcimboldi.

Tutto questo dopo i due anni più difficili della sua carriera senza dubbio, ma forse anche della sua vita. Anni in cui la potente onda del Me Too ha improvvisamente dato una nuova luce alle pesanti accuse della figlia adottiva, Dylan Farrow, rendendole di colpo più gravi e dense di significato, nonostante fossero più o meno le stesse da anni.

E così, quello che non era mai accaduto fino a quel momento è capitato, l’inimmaginabile è successo: Allen, indiscusso maestro del cinema, è stato scaraventato lontano da quell’aura di venerazione che lo accompagna più o meno da sempre per entrare in un’atmosfera diffusa di biasimo.

Molti attori hanno preso le distanze dal regista, in tanti hanno dichiarato che mai più avrebbero lavorato con lui. Fino al colpo di grazia: la decisione di Amazon, con cui era in corso un accordo milionario, non solo di non distribuire il primo film del regista realizzato con loro, «A Rainy Day in New York», ma nessuno dei quattro in programma.

Anche in questo caso, è l’Italia a tendere una mano ad Allen: mentre negli Stati Uniti è in corso la causa — il regista ha chiesto 68 milioni di dollari di risarcimento — e il film non vedrà la luce delle sale, da noi sarà nei cinema dal 3 ottobre, come ha annunciato la Lucky Red di Andrea Occhipinti.

E sempre l’Europa, la Spagna, in particolare, sarà la sua nuova patria per le prossime settimane: a breve inizieranno le riprese, a San Sebastian, del suo nuovo lungometraggio, dal titolo provvisorio Wasp 2019. Nel cast Christoph Waltz, Louis Garrel, Elena Anaya.

Una commedia romantica su una coppia americana in viaggio: lei avrà una relazione con un regista francese e lui si innamorerà di una donna spagnola. Una trama da manuale per Allen, perfetta per immaginare un ritorno.

