NESSUNO SI SALVA DA SOLO – ARRIVA L’APP SALVAVITA PER LAVORATORI SOLITARI: IN CASO DI NECESSITÀ, USANDO AL MEGLIO I SENSORI PRESENTI NEGLI SMARTPHONE, SI È IN GRADO DI CAPIRE, MAGARI DALL'IMMOBILITÀ DEL DISPOSITIVO, SE È NECESSARIO INVIARE UNA SQUADRA DI SOCCORSO – MA SI PUÒ RICORRERE ANCHE ALL’USO DI UNA SINGOLA PAROLA CHE PUÒ ATTIVARE I SERVIZI DI EMERGENZA – E CON LA RETE 5G…

Francesco Malfetano per “il Messaggero”

app sicurezza sul lavoro 2

Ormai è noto: il 5G sarà una vera e propria rivoluzione per le nostre vite. Alcuni aspetti della quotidianità però, ne beneficeranno più di altri e la sicurezza sul lavoro sarà uno di questi.

A garantirlo è Salvatore Carlucci, informatico e fondatore di aGesic, una startup che ha l'obiettivo di tutelare le persone impegnate quotidianamente in attività svolte in condizioni di isolamento. «L'idea è nata da un'esigenza di un'azienda mia cliente - racconta il 35enne reatino - Un lavoratore uscito dalla sede per leggere un contatore, venne colpito da un infarto e l'azienda scoprì l'accaduto solo 8 ore dopo, in seguito al suo mancato rientro».

app sicurezza sul lavoro 3

Un episodio tragico che ha spinto il giovane informatico a riflettere sulla possibilità di creare un servizio, utile ad imprese e lavoratori, che fosse facile da usare e da indossare, oltre che abbastanza affidabile da evitare fastidiosi falsi allarmi. Carlucci ha così sviluppato, prima insieme al team di aGesic e poi anche in collaborazione con l'acceleratore per startup di Tim, una app che è in grado di supportare i lavoratori solitari in caso di necessità.

app sicurezza sul lavoro 4

LA SQUADRA

«Usando al meglio i sensori presenti negli smartphone - spiega - siamo in grado di capire, magari dall'immobilità del dispositivo, se è necessario inviare una squadra di soccorso». Non solo, al lavoratore basta anche pronunciare delle parole specifiche (Aiuto ad esempio) per avviare le procedure di emergenza.

L'app di aGesic, di per sé già molto utile, con il 5G farà però un ulteriore passo in avanti. Non appena il nuovo standard delle reti super veloci sarà a disposizione in maniera diffusa - e manca davvero poco - l'applicazione consentirà alle aziende anche di attivare un live streaming e condurre analisi in tempo reale sullo stato di salute degli utenti.

app sicurezza sul lavoro 6 app sicurezza sul lavoro 7 app sicurezza sul lavoro 5