NETANYAHU NEL MIRINO DI HEZBOLLAH – I MEDIA ISRAELIANI CONFERMANO CHE IL DRONE LANCIATO DAL LIBANO SABATO SCORSO HA COLPITO LA RESIDENZA PRIVATA DI “BIBI” A CESAREA, E PUBBLICANO LE FOTO DEI DANNI ALL'ABITAZIONE – IL “PARTITO DI DIO” RIVENDICA L'ATTACCO E MINACCIA: “SE LE NOSTRE MANI NON TI HANNO RAGGIUNTO QUESTA VOLTA, ALLORA TRA NOI E TE CI SONO GIORNI, NOTTI E IL CAMPO DI BATTAGLIA” – HEZBOLLAH CHIUDE A OGNI NEGOZIATO: “NON CI SARÀ UNA TREGUA SOTTO IL FUOCO ISRAELIANO”

la casa di Benjamin Netanyahu a Cesarea colpita da un drone di hezbollah

(ANSA) - I media israeliani confermano oggi che il drone lanciato dal Libano sabato scorso sulla casa di Benyamin Netanyahu a Cesarea ha effettivamente colpito la residenza privata del primo ministro israeliano. La censura militare, spiegano i siti online, ha autorizzato solo ora la pubblicazione della notizia, tanto che i media hanno pubblicato anche una foto che mostra i danni del drone sull'abitazione. Nella foto pubblicata da Times of Israel si vedono alberi spezzati e una vetrata in frantumi, ma non crollata, che il sito israeliano indentifica come la finestra della camera da letto.

(Adnkronos) - ''Gli occhi dei combattenti della resistenza vedono e le loro orecchie sentono, quindi se le nostre mani non ti hanno raggiunto questa volta, allora tra noi e te ci sono giorni, notti e il campo di battaglia''. E' la minaccia arrivata dal responsabile delle relazioni con i media di Hezbollah, Muhammad Afif, che in una conferenza stampa ha rivendicato la responsabilità della "Resistenza Islamica" per "l'operazione Cesarea e per aver preso di mira l'abitazione del criminale di guerra", il premier Benjamin Netanyahu.

(Adnkronos) - "Quello avviato sotto il fuoco non può essere ripreso attraverso la politica". Lo ha detto il responsabile delle relazioni con i media di Hezbollah, Muhammad Afif, in riferimento ai negoziati avviati ieri a Beirut dall'inviato presidenziale americano Amos Hochstein. In una conferenza stampa, Afif ha ribadito che "non ci sarà una tregua sotto il fuoco israeliano".

