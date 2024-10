Funzionari Usa a Nbc, operazione di terra sembra iniziata

(ANSA) - L'operazione di terra israeliana in Libano "sembra essere iniziata". Lo riporta Nbc citando due fonti americane. Secondo le fonti, la tempistica è in linea con quanto notificato da Israele a Washington. Israele con gli Stati Uniti ha parlato di operazioni mirate, concentrate sull'infrastrutture di Hezbollah vicino al confine. In precedenza il Dipartimento di Stato americano aveva parlato di operazioni sul terreno 'limitate' già in corso, mentre nessuna conferma ufficiale è finora giunta da Israele.

Idf, iniziati attacchi mirati a Hezbollah nel sud Libano

(ANSA) -Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato con un comunicato di aver iniziato "attacchi mirati" contro Hezbollah nel sud del Libano. Lo scrive Reuters online.

Nel comunicato si spiega che gli obiettivi degli attacchi terrestri si trovavano in villaggi vicino al confine e rappresentavano una minaccia immediata per le comunità nel nord di Israele. L'aeronautica israeliana e l'artiglieria stanno supportando le forze di terra con attacchi precisi su obiettivi militari, si legge nella dichiarazione. Le operazioni sono state approvate e condotte in conformità con le decisioni delle autorità politiche del paese, aggiunge l'Idf. Si tratta della prima conferma israeliana di operazioni sul terreno in territorio libanese.

Portavoce Idf,operazione terrestre iniziata nelle ultime or

(ANSA) - Il portavoce dell'IDF, Daniel Hagari, ha dichiarato che le forze israeliane "si sono addestrate e preparate negli ultimi mesi" per l'operazione di terra iniziata nel sud del Libano nelle ultime ore. Lo riporta il Guardian. "Le forze di terra sono supportate in uno sforzo d'attacco dall'Aeronautica e dalle forze di artiglieria, che colpiscono obiettivi militari nella zona in un'azione coordinata con i combattenti delle forze terrestri... L'Operazione Northern Arrows prosegue in base alla valutazione della situazione contemporaneamente ai combattimenti a Gaza e in altri teatri.", ha dichiarato.

Forte boato a Tel Aviv

(ANSA) - Un forte boato è stato udito a Tel Aviv. Lo ha constatato l'ANSA sul posto.

'Usa preoccupati, timori per l'operazione in Libano'

(ANSA) - - L'amministrazione Biden ha detto al governo israeliano di essere preoccupata dalla possibilità che "un'operazione limitata nel tempo e nella portata geografica" in Libano "si trasformi in qualcosa di più grande". Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali la Casa Bianca ritienne di aver raggiunto un accordo con Israele sulla portata dell'operazione nel sud ma teme lo stesso che si "espanda e richieda più tempo".

Media,per Israele operazione non punta a occupare sud Libano

(ANSA) - Nell'approvare l'operazione di terra in Libano, il gabinetto di sicurezza di Israele ha messo in evidenza che l'operazione è mirata e limitata nel tempo e nello spazio, e non punta a occupare il sud del Libano. Lo riporta Axios citando alcune fonti.

'Israele, nessuna occupazione di lungo termine del Libano'

(ANSA) - "Non ci sarà alcuna occupazione di lungo termine" del sud del Libano. Lo riferiscono funzionari israeliani a Cnn, senza comunque specificare la durata dell'operazione di terra. Le truppe israeliane - aggiungono - sono concentrate a rimuovere le "minacce immediate" lungo il confine.

Israele ha colpito campo profughi palestinesi in Libano ++

(ANSA) - - Israele ha colpito un edificio nel campo di rifugiati palestinesi di Ain El-Hilweh vicino a Sidone, nel sud del Libano. Lo riporta Times of Israel, citando Reuters. Il campo è il più grande di quelli palestinesi nel Paese. Secondo indiscrezioni, Israele stava puntano a Mounir Maqdah, comandante delle Brigate dei martiri di Al-Aqsa.

Media, bombe Israele su villaggio nel sud del Libano, 10 morti

(ANSA) - Almeno 10 persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite nella notte in seguito al bombardamento da parte dell'esercito israeliano di una casa nel villaggio di Daoudiya, nel sud del Libano: lo riporta l'agenzia di stampa nazionale libanese (Nna) citata da Al Jazeera. Secondo l'agenzia tutte le vittime appartenevano alla stessa famiglia.

Biden, 'incursione di Israele? Vorrei che si fermassero'

(ANSA) - "Sono al corrente delle notizie e vorrei che si fermassero". Così Joe Biden ha risposto alla domande dei reporter della Casa Bianca se fosse informato del fatto che Israele stia pianificando un'incursione contenuta nel sud del Libano.

Usa, 'Israele ha diritto di difendersi contro Hezbollah

(ANSA) - "Israele ha il diritto di difendersi contro Hezbollah. Quello che vogliamo vedere è una soluzione diplomatica, un cessate il fuoco". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. (

Usa, operazioni Israele in linea con suo diritto a difesa

(ANSA) - Le operazioni "limitate per distruggere l'infrastruttura di Hezbollah che potrebbe essere utilizzata per minacciare i cittadini israeliani" sono "in linea con il diritto di Israele di difendere i propri cittadini e di riportare i civili nelle loro case in sicurezza". Lo afferma un portavoce del consiglio alla Sicurezza nazionale americano, citato dai media Usa. "Sappiamo che l'espansione della missione può essere un rischio e continueremo a discuterne con gli israeliani. E in definitiva, una risoluzione diplomatica è l'unico modo per raggiungere stabilità e sicurezza durature lungo il confine tra Israele e Libano", ha aggiunto. (ANSA).

