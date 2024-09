NETANYAHU TIENE IL PIEDE IN DUE STAFFE: DA UN LATO TRATTA SOTTOBANCO CON GLI AMERICANI PER UNA TREGUA, DALL’ALTRO MINACCIA L’INVASIONE DI TERRA DEL LIBANO – MENTRE L’ESERCITO ANNUNCIA DI ESSERE PRONTO PER SFONDARE IL CONFINE, “BIBI” ATTERRA A NEW YORK E GARANTISCE: “CONTINUEREMO A COLPIRE HEZBOLLAH FINCHÉ NON RIPORTEREMO I RESIDENTI NEL NORD”. IL LEADER DELL’ANP, ABU MAZEN, CHIEDE AGLI USA DI NON INVIARE PIÙ ARMI A ISRAELE. E QUELLI ASSICURANO NUOVI AIUTI DA 8,7 MILIARDI DI DOLLARI ALLO STATO EBRAICO. MA CHIEDONO IL CESSATE IL FUOCO: “IL MONDO STA PARLANDO CHIARAMENTE”

benjamin netanyahu

1. NETANYAHU, CONTINUEREMO A COLPIRE DURAMENTE HEZBOLLAH

(ANSA) - "Continueremo a colpire Hezbollah con tutta la forza finché non riporteremo i residenti del nord nelle loro case": lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

2. NETANYAHU, 'L'ATTACCO AL NORD AIUTERÀ A LIBERARE GLI OSTAGGI'

(ANSA) - Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara incontrando i rappresentanti delle famiglie degli ostaggi che si sono uniti alla sua delegazione durante la visita a New York. Il primo ministro israeliano ha detto che l'attacco contro Hezbollah al nord aiuterà nella liberazione dei rapiti detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferisce Ynet. Netanyahu terrà un discorso all'assemblea generale delle Nazioni Unite domani.

netanyahu biden

3. ISRAELE, 8,7 MILIARDI DI DOLLARI DA USA PER AIUTI MILITARI

(ANSA-AFP) - Il ministero della Difesa israeliano ha dichiarato di essersi assicurato un pacchetto di aiuti da 8,7 miliardi di dollari dagli Stati Uniti per sostenere gli sforzi militari in corso, tra cui l'ammodernamento dei sistemi di difesa aerea. "Il pacchetto include 3,5 miliardi di dollari per gli acquisti essenziali in tempo di guerra e 5,2 miliardi di dollari destinati ai sistemi di difesa aerea, tra cui Iron Dome, David's Sling e un sistema laser avanzato", ha affermato il ministero in una nota.

4. USA, RICHIESTA TREGUA IN LIBANO ERA COORDINATA CON ISRAELE

Karine Jean-Pierre

(ANSA) - La richiesta di cessate il fuoco in Libano avanzata da Usa e Francia era stata "coordinata" con Israele. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un briefing con la stampa.

La Casa Bianca sottolinea che l'appello internazionale guidato dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco in Libano è stato "coordinato" con Israele, nonostante il governo di Benyamin Netanhyau abbia poi rifiutato la tregua e promesso di continuare a combattere Hezbollah. "La dichiarazione è stata coordinata con la parte israeliana", ha detto Jean-Pierre, aggiungendo comunque che i colloqui continuano all'Assemblea generale dell'Onu a New York.

ANTONY BLINKEN - BENJAMIN NETANYAHU

5. BLINKEN, MONDO STA PARLANDO CHIARAMENTE SU TREGUA IN LIBANO

(ANSA) – Il mondo sta parlando chiaramente sulla necessita' di un cessate il fuoco al confine tra Israele e Libano: lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken parlando a Msnbc.

6. ABU MAZEN, 'IL MONDO SMETTA DI INVIARE ARMI A ISRAELE'

(ANSA) - Accusando Israele di genocidio nel suo intervento all'assemblea generale dell'Onu, il presidente palestinese Abu Mazen ha rivolto un appello al mondo: "Fermate il genocidio, smettete di mandare armi a Israele. Il mondo intero è responsabile di quel che succede alla nostra gente a Gaza", ha aggiunto.

ABU MAZEN ALL'ONU

7. ABU MAZEN, USA INVIANO A ISRAELE ARMI CHE UCCIDONO NOSTRA GENTE

(ANSA) - "Mi rammarico che l'amministrazione Usa, la più grande democrazia del mondo, abbia ostacolato tre volte, ponendo il veto, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che chiedeva il cessate il fuoco a Gaza. E oltre questo invia a Israele armi mortali per uccidere la nostra gente". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen parlando all'Assemblea Generale Onu. "Non capisco perché gli Stati Uniti ci continuano a privare dei nostri diritti legittimi", ha aggiunto.

8. ABU MAZEN ALL'ONU ACCUSA ISRAELE, 'STOP AL GENOCIDIO'

(ANSA) - Il presidente dell'Anp Abu Mazen e' stato accolto da un lungo applauso prima che pronunciasse il suo discorso alla 79esima Assemblea Generale dell'Onu. "Non ce ne andremo, non ce ne andremo. La Palestina e' la nostra terra, non ce ne andremo. Se qualcuno se ne andra' sono coloro che la occupano", ha detto, accusando Israele di genocidio e chiedendone lo stop.

9. MEDIA,IL CAPO DELL'UNITÀ AEREA DI HEZBOLLAH È STATO UCCISO

Mohammad Surur

(ANSA) - Il capo di una delle unità dell'aeronautica di Hezbollah , Mohammad Surur, è stato ucciso in un attacco israeliano nella periferia meridionale di Beirut. Lo affermano le Forze di difesa israeliane in una nota pubblicata su X. Lo riporta il Guardian.

Secondo l'esercito, Surur era il capo delle operazioni per i lanci di droni, razzi e missili dal Libano verso Israele, si era unito a Hezbollah negli anni '80 e ha ricopert vari incarichi, tra i quali nelle difese aeree del gruppo, nell'unità Aziz della Forza Radwan e come addetto di Hezbollah in Yemen, dove fu coinvolto nelle forze aeree degli Houthi. Durante la guerra ha portato avanti numerosi attacchi con droni esplosivi contro Israele, oltre a droni di sorveglianza, afferma l'Idf.

10. ISRAELE, 'ABU MAZEN SOLO ALL'ONU PARLA DI SOLUZIONE PACIFICA'

(ANSA) - L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, ha replicato al discorso del leader palestinese Abu Mazen in Assemblea Generale dicendo che "solo quando si presenta sulla piattaforma dell'Onu parla di una soluzione pacifica". "Non ci sono ipocrisia e menzogna più grandi di questa", ha aggiunto.