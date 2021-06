NETFLIX LANCIA IL SUO PRIMO SHOP ONLINE: IN VENDITA GADGET DALLE SERIE DI SUCCESSO COME "BRIDGERTON", "STRANGER THINGS" E "LUPIN" - IL NEGOZIO PER IL MOMENTO E' ACCESSIBILE SOLO DAGLI STATI UNITI, MA IL LANCIO INTERNAZIONALE "E' IN LAVORAZIONE NEI PROSSIMI MESI" - MAGLIETTE, FELPE, CAPPELLINI, FIGURINE E MOLTI ALTRI GADGET SONO IN VENDITA TRA I 30 E I 135 DOLLARI...

Dagotraduzione dal New York Post

Netflix ha lanciato un negozio online che vende prodotti di marca di serie di successo come "Bridgerton", "Stranger Things" e "Lupin".

Giovedì, il gigante dello streaming Netflix ha presentato il suo negozio online Netflix.shop, che include collezioni disegnate da Nathalie Nguyen, Kristopher Kites e Jordan Bentley ispirate alle serie anime "Yasuke" e "Eden".

Finora si possono acquistare cappellini, felpe con cappuccio, magliette, figurine e sveglie ispirate agli anime dall'aspetto futuristico. Arriveranno presto soprammobili come ciondoli e decorazioni per la casa. I prezzi vanno dai 30 dollari ai 135 dollari.

Alla fine di questo mese, Netflix lancerà prodotti ispirati a "Lupin", una popolare serie francese basata sul maestro ladro Arsène Lupin, che includerà prodotti come cuscini e tavolini, oltre all'abbigliamento.

Il negozio è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, ma il vicepresidente dei prodotti di consumo di Netflix Josh Simon ha dichiarato tramite un comunicato stampa che un lancio internazionale è in lavorazione nei "prossimi mesi".

«Siamo sempre alla ricerca di come possiamo estendere il mondo delle nostre storie per i fan, dall'abbigliamento ai giocattoli agli eventi e ai giochi coinvolgenti», ha affermato Simon. «Siamo entusiasti di offrire ai fan un nuovo modo di connettersi con le loro storie preferite e di introdurli alla prossima ondata di artisti e designer che abbracciano il potere della narrazione in tutte le sue forme».

Il negozio offre a Netflix, che ricava le sue entrate tramite abbonamenti e non pubblicità, un altro modo per guadagnare denaro. Il negozio online non è la prima iniziativa di Netflix nei prodotti di marca. Netflix ha collaborato con la società di abbigliamento Phenomenal per vendere felpe e magliette a maniche lunghe ispirate a “Bridgerton” di Shonda Rhimes. Quella collezione, che include citazioni popolari dello spettacolo come "I burn for you" e "Vorrei essere intrattenuto", viene venduta al dettaglio per circa 60 dollari.

