A NEW YORK IL CANE È IL MIGLIOR AMICO/NEMICO DEL... PORTAFOGLIO! - SAPETE QUANTO PUÒ GUADAGNARE UN DOGSITTER NELLA GRANDE MELA? FINO A 100 MILA DOLLARI L'ANNO - IL LAVORO È DIVENTATO MOLTO REDDITIZIO DOPO LA PANDEMIA, QUANDO OLTRE 23 MILIONI DI FAMIGLIE HANNO ACQUISTATO UN ANIMALE DOMESTICO - MA CON LA FINE DEI LOCKDOWN E IL RITORNO IN UFFICIO, MOLTI SI SONO RESI CONTO CHE…

dogsitter new york

Estratto da www.blitzquotidiano.it

A New York un dogsitter può guadagnare fino a 100mila dollari l’anno. […] In media, a Manhattan una passeggiava di mezz’ora costava al proprietario di un cane 14 dollari, ora si è arrivati a 35 dollari, come riportato dal New York Times.[…]

dogsitter new york

[…] oltre 23 milioni di famiglie americane hanno acquistato o adottato un animale domestico durante la pandemia. Con il ritorno in ufficio, dopo la fine delle restrizioni, qualcuno deve pur pensare a portare a spasso i cosiddetti ‘pandemic puppies’ (cuccioli della pandemia), non a caso quindi quello che era considerato un lavoro per racimolare dollari extra ora è diventato un’occupazione a tutti gli effetti.

dogsitter new york dogsitter new york