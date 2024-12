A NEW YORK È SCATTATA LA CACCIA AL MANAGER DELLA SANITÀ – DOPO LA MORTE DI BRIAN THOMSON, IL CEO DI UNITED HEALTHCARE, LA POLIZIA TEME IL RISCHIO EMULAZIONE E HA ALLERTATO GLI EXECUTIVE DEL SETTORE DELLE MUTUE PRIVATE A STARE IN GUARDIA DOPO LA SCOPERTA DI UNA "LISTA DI BERSAGLI" CIRCOLATA ONLINE E I MANIFESTI CON LA SCRITTA “WANTED” AFFISSI PER LE STRADE DELLA CITTÀ – LE AZIENDE STANNO VALUTANDO DI AUMENTARE LA SICUREZZA DEI LORO MANAGER E…

1 - POLIZIA DI NY ALLERTA I CAPI DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(ANSA) - NEW YORK, 11 DIC - La polizia di New York ha allertato gli executive del settore delle mutue private a stare in guardia dopo la scoperta di una "lista di bersagli" circolata online dopo l'assassinio di Brian Thomson, il Ceo di United Healthcare. L'avvertimento e' contenuto in un "bullettin" che riporta alcuni commenti sul web sui nomi e gli stipendi di altri vip dell'industria delle assicurazioni sanitarie e sui manifestini "wanted" affissi in vari luoghi di Manhattan dopo l'assassinio.

2 - MANGIONE, RISCHIO EMULATORI LA POLIZIA AI CEO: «ATTENTI»

Estratto dell'articolo di Angelo Paura per “il Messaggero”

Sembra che l'assassinio del ceo di UnitedHealthcare possa non restare un caso isolato, anzi, da giorni online circolano liste di alcuni manager di assicurazioni sanitarie, con nomi e salari, mentre nelle strade di New York sono stati attaccati poster con il volto di diversi ceo e la scritta «wanted».

Per questo motivo la polizia di New York ha pubblicato una nota nella quale spiega che in questo momento c'è un reale pericolo per la sicurezza dei manager delle assicurazioni sanitarie, visto che, continua il documento dell'Nypd, migliaia di persone sui social media celebrano l'assassino, Luigi Mangione, cosa che lo potrebbe rendere un «martire» in grado di ispirare nuovi attentati. Visto che le azioni di Mangione «potrebbero ispirare un numero di atti di violenza da parte di estremisti e persone mosse da rabbia», la polizia di New York chiede alle aziende di aumentare la sicurezza dei manager.

Molti sostenitori del presunto killer hanno condiviso diverse teorie del complotto, sostenendo che le immagini sono state generate con l'intelligenza artificiale o che le telecamere di sicurezza di New York abbiano ripreso tre diverse persone, segno che si tratta di un'operazione pilotata.

L'avviso pubblicato dalla polizia mostra la lista di otto ceo di assicurazioni mediche con il nome e il salario annuo, inclusi diversi commenti in cui gli utenti sostengono che si tratti di una «lista nera» e che «i ceo dovrebbero essere preoccupati». Già la settimana scorsa, nelle giorni che avevano seguito l'assassinio di Brian Thompson, alcune aziende e multinazionali avevano iniziato a valutare la possibilità di aumentare la sicurezza per i loro leader.

