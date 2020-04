NEW YORK SI PREPARA ALL’ESPLOSIONE DELLA BOMBA SOCIALE – DA LOUIS VUITTON A DOLCE & GABBANA, I NEGOZI DI LUSSO SBARRANO LE VETRINE CON IL COMPENSATO PER PAURA DI POSSIBILI FURTI O ASSALTI DURANTE IL LOCKDOWN – UNA SITUAZIONE AGGRAVATA ANCHE DALLA MANCANZA DI POLIZIA CHE REGISTRA CENTINAIA DI CASI DI CORONAVIRUS TRA I SUOI AGENTI...

I negozi di lusso di New York si preparano all’esplosione della bomba sociale. Da Louis Vuitton a Dolce & Gabbana, tutti gli store che vendono prodotti e beni di fascia alta stanno montando pannelli sulle vetrine durante il lockdown per l’emergenza di coronavirus.

Le attività commerciali sono chiuse insieme a bar e ristoranti per contenere il contagio, e adesso i negozi corrono ai ripari contro potenziali assalti. Una situazione aggravata dall’alto numero di agenti contagiati che stanno svuotando le file delle forze dell’ordine in città.

Le finestre sbarrate e le strade vuote hanno trasformato la città che non dorme mai in una zona di guerra. Le file di negozi dalle vetrine sbarrate ricordano anche quanta gente ha perso il lavoro a causa della pandemia e come l’emergenza sociale possa esplodere in episodi di violenza.

Molte attività commerciali che hanno sbarrato le loro vetrine hanno lasciato un messaggio motivazione sul compensato. Sui pannelli di Louis Vuitton si legge: «Il viaggio che è stato sospeso alla fine ricomincerà, Louis Vuitton augura a te e ai tuoi cari salute e sicurezza».

I casi di coronavirus a New York City sono saliti a 57.159 venerdì sera.

