Nicki Minaj è incinta e diventerà mamma. La cantante, sposata dal 2019 col rapper Zoo, al secolo Kenneth Petty, ha dato il lieto annuncio, col suo inconfondibile stile “sobrio”, dal suo account instagram.

Nicky ha prima condiviso uno scatto che la vede di profilo col pancione, seguito dalla didascalia “#Preggers” (Incinta), per poi postare un’altra foto in cui, sdraiata su un divano con una lingerie luccicante e le forme da futura mamma che commenta con un: “Amore. Matrimonio. Carrozzina per bambini. Sono straripante di eccitazione e gratitudine. Grazie a tutti per gli auguri ?”. Infine un post d’autore, per completare la galleria pop, con il suo ritratto incinta firmato da David LaChapelle.

La notizia non giunge proprio nuova perché la cantante aveva già dato qualche indizio sul social, lamentando voglie improvvise di cibo e aveva annunciato un prossimo temporaneo ritiro dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia. Il papà del futuro arrivo è il marito Kenneth Petty, meglio conosciuto come Zoo, amico d’infanzia con cui l’artista era già stata fidanzata in passato e che ha scontato circa sette anni di carcere per vari reati, fra cui rapine, aggressione e tentato stupro.