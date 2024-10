NICOLAS BEDOS, ATTORE E REGISTRA FRANCESE, È STATO CONDANNATO A UN ANNO DI CARCERE (6 MESI SENZA CONDIZIONALE) PER VIOLENZE SESSUALI SU DUE DONNE NEL 2023: IL 45ENNE, CHE HA ANNUNCIATO DI VOLER FARE RICORSO, È STATO ACCUSATO DA UNA DONNA DI ESSERE STATA TOCCATA MENTRE LUI ERA UBRIACO. UNA CAMERIERA, INVECE, HA RIVELATO DI ESSERE STATA AFFERRATA PER LA VITA E BACIATA SUL COLLO – IL REGISTA SI È SEMPRE DETTO INNOCENTE, MA HA AMMESSO DI…

(ANSA) - L'attore e regista francese Nicolas Bedos è stato condannato oggi a un anno di carcere (6 mesi senza condizionale) e all'obbligo di cure per violenze sessuali su due donne nel 2023. L'artista ha annunciato di voler fare appello contro la sentenza. Bedos, assente alla lettura del verdetto, è stato invece assolto "con il beneficio del dubbio" per accuse di molestie sessuali nel 2018.

Il tribunale ha ordinato che la pena di sei mesi di reclusione sia scontata invece a casa, sotto sorveglianza elettronica. I giudici sono andati oltre le richieste della procura, che aveva chiesto un anno di carcere con la condizionale per il regista, di 45 anni. "Sono scioccata da quello che ho sentito - ha detto l'avvocata di Bedos, Julia Minkowski - questa condanna, questa severità, sono completamente inedite, ingiuste, inaccettabili nel modo più totale". Le legale ha aggiunto: "viviamo in una società in cui per un bacio sul collo o una mano su un jeans in discoteca, ci si ritrova condannati a portare il braccialetto elettronico per 6 mesi".

Nel corso del processo, Bedos aveva negato di essere un "violentatore", ma aveva ammesso problemi di alcolismo ed alcuni comportamenti "pesanti" che ne conseguono. Una donna lo ha accusato di essersi ritrovata con una mano di Bedos - ubriaco - durante una serata, mentre la cameriera di un bar parigino aveva raccontato che Bedos l'ha presa per la vita e l'ha baciata sul collo mentre era evidentemente in preda all'alcol.

