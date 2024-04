NICOLAS, VA PIANO! – L’EX PRESIDENTE FRANCESE QUASI 70ENNE, CHE HA ACCOMPAGNATO CARLA BRUNI A ROMA PER LA REGISTRAZIONE DI “BELVE”, ARRANCA SUDATISSIMO E CON LA LINGUA DI FUORI A VILLA BORGHESE. DOMENICA MATTINA PRESTO SARKOZY, CON LE STESSE SCARPE “ANTI-CADUTA” SCELTE DA BIDEN (HOKA), SI ALLENA MENTRE CARLA BRUNI SI SISTEMA TRUCCO E PARRUCCO PER ANDARE A REGISTRARE L'INTERVISTA CON LA FAGNANI...

Il weekend romano dell’ex coppia presidenziale francese, formata dall’ex top model e cantante Carla Bruni e Nicolas Sarkozy, comincia con una bella passeggiata nel cuore della Capitale, in piazza di Spagna. Scortati dalla polizia francese in borghese, Carla e Nicolas, a Roma perché l’ex première dame ha registrato l’intervista a Francesca Fagnani per il programma Belve (appena ripartito su Raidue), si sono fatti scattare varie foto sulla scalinata come una coppia di turisti qualsiasi.

In tenuta informale, lei con una tuta cachi e la splendida borsa Icare maxi di Yves Saint Laurent, lui in jeans e camicia, hanno girato per le strade del centro sempre mano nella mano, poi sono saliti verso Villa Medici, dove hanno scattato altre foto, quindi sono entrati nella chiesa della Santissima Trinità dei Monti, un gioiello di proprietà dello Stato francese dove possono sposarsi solo cittadini d’oltralpe o gli ex allievi della scuola che ha sede nel convento adiacente.

Dopo aver acceso una candela votiva davanti all’altare, si sono avviati verso l’Hotel de Russie (di proprietà di Rocco Forte), verso piazza del Popolo, dove hanno pranzato nel giardino interno, aperto solo per loro due. Dopo la romantica colazione, i due ex inquilini dell’Eliseo hanno camminato ancora per le vie dello shopping prima di tornare verso il Parco dei Principi Grand Hotel dove hanno soggiornato. […]

Domenica mattina sul presto Sarkò, che è stato recentemente condannato dalla Corte d’appello di Parigi a un anno di carcere, di cui sei mesi con condizionale, per finanziamenti illeciti nella sua campagna elettorale del 2012 (ma ricorrerà in Cassazione), ha indossato i suoi pantaloncini blu, è uscito dall’hotel a piedi e ha fatto jogging a Villa Borghese con gli uomini della scorta. Diverso il programma della sua signora (da cui ha avuto la figlia Giulia, 12 anni): la mattina riceve il suo parrucchiere di fiducia Massimo Serini e poi si prepara ad andare dalla Fagnani. […]

