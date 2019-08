2 ago 2019 18:26

NIENTE DITTATORI, SIAMO INGLESI! - I NEGOZI ITALIANI CHE VENDONO LE TAZZE CON LE FOTO DI HITLER E MUSSOLINI INDIGNANO LA GRAN BRETAGNA - UNA TURISTA INGLESE IN VACANZA IN ITALIA: “SAPEVO CHE IN ITALIA IL FASCISMO ERA IN AUMENTO, MA SONO ANCORA SCIOCCATA NEL VEDERE QUESTE TAZZE IN VENDITA NEI NEGOZI” – LA REPLICA DI UN COMMERCIANTE: “È SOLO BUSINESS. NON CAPISCO CHI SI INDIGNA E SONO CONTRO I FALSI MORALISMI..”