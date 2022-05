NIENTE SESSO, SIAMO INGLESI! - NEL REGNO UNITO L'AGENZIA DI SICUREZZA SANITARIA HA INVITATO I POSITIVI AL VAIOLO DELLE SCIMMIE AD ASTENERSI DAI RAPPORTI SESSUALI: I CASI SONO QUASI RADDOPPIATI, E IL TIMORE E' CHE IL VIRUS POSSA DIFFONDERSI ULTERIORMENTE - PER QUESTO HANNO CHIESTO ANCHE A CHI HA CONTRATTO IL VIRUS DI INDOSSARE IL PRESERVITO PER ALMENO 8 SETTIMANE DOPO LA GUARIGIONE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Positivi vaiolo scimmie 31 maggio 2022

I casi di vaiolo delle scimmie non accennano a diminuire, anzi. In Gran Bretagna, dove è inizialmente emerso il virus, i positivi sono quasi raddoppiati, arrivando a 179, tanto che i dirigenti della Sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) hanno invitato la popolazione a mettersi subito in quarantena ai primi sintomi, come eruzioni cutanee o insorgenza di vesciche. Chiunque sospetti di aver contratto il virus, deve chiamare il numero di assistenza sanitaria e non lasciare l’isolamento «finché non riceverà comunicazioni sul da farsi». Fino ad oggi, i casi sospetti di vaiolo delle scimmie erano stati invitati solo a chiedere consiglio a un medico di famiglia.

Vaiolo delle scimmie

I dirigenti sanitari hanno chiesto a chiunque sia risultato positivo di astenersi dall’avere rapporti sessuali e da contatti stretti «finché le lesioni non guariranno e le croste non si saranno ritirate». Inoltre ai positivi è stato chiesto di indossare un preservativo in caso di rapporti sessuali per almeno otto settimane dopo la guarigione.

Anche se il rischio di contagi rimane basso, l’Ukhsa ha esortato gli inglesi a prestare attenzione in modo da evitare l’ulteriore diffusione del virus. Finora l’epidemia, rilevata per la prima volta all’inizio di maggio, si è diffusa in 24 paesi, per un totale di 555 casi al di fuori dell’Africa, ma Regno Unito, Spagna e Portogallo hanno registrato il maggior numero di infezioni. L’Oms ieri ha aggiornato la minaccia del virus a “moderato”.

Sintomi del vaiolo delle scimmie Vaiolo delle scimmie 3 Vaiolo delle scimmie Evoluzione pustole vaiolo delle scimmie