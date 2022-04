7 apr 2022 19:51

NINFOMANI D'ORIENTE (IL TRIANGOLO NO) - IN THAILANDIA UNA COPPIA E' STATA AGGREDITA DA UNA DONNA ARMATA DI UNA SPADA DA SAMURAI PERCHE' SI E' RIFIUTATA DI FARE SESSO A TRE CON LEI - MARITO E MOGLIE, SCAMBISTI, AVEVANO INTERROTTO UN ANNO FA LA RELAZIONE CON LA QUARANTATENNE IN CALORE PERCHE' "SENTIVO CHE AVEVA UNA COTTA PER ME. PENSAVO FOSSE SOLO UNA SEMPLICE ATTRAZIONE, MA QUANDO HA AVUTO IL CUORE SPEZZATO È DIVENTATA MATTA" - VIDEO