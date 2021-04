5 apr 2021 13:14

NO COVID NO PARTY ANCHE A PASQUA - NEL WEEKEND FESTIVO BECCATE ALTRE MEGA FESTE CLANDESTINE A MILANO: IN UNA C’ERANO 44 INVITATI, DI ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 45 ANNI, TUTTI STIPATI NELLA STESSA CASA, ALLA FACCIA DELLE NORME ANTI-ASSEMBRAMENTO - TROVATI POI 16 STUDENTI UNIVERSITARI CHE ASCOLTAVANO MUSICA AD ALTO VOLUME IN UN APPARTAMENTO E UN ALTRO RADUNO DI 19 “FUORI SEDE” CHE BALLAVANO E BEVEVANO...