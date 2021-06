24 giu 2021 09:45

NO GENDER, NO PARTY - NELLA CONTEA DI LOUDOUN, IN VIRGINIA, L'ASSEMBLEA DEI GENITORI E' FINITA CON DUE ARRESTI - TEMA DEL CONTENDERE: LE NUOVE NORME PER L'INCLUSIONE DEI TRANSGENDER - A SCALDARE GLI ANIMI E' STATA ANCHE LA TEORIA CRITICA DELLA RAZZA, SECONDO CUI AI RAGAZZI VA INSEGNATO CHE "LA RAZZA E' UN CONCETTO INVENTATO DAI BIANCHI PER PROMUOVERE I LORO INTERESSI" - NON TUTTI ERANO D'ACCORDO CON LE NUOVE DISPOSIZIONI E...