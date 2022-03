18 mar 2022 09:21

NO, MERCI - MARINA OVSYANNIKOVA, LA GIORNALISTA RUSSA CHE HA PROTESTATO IN DIRETTA SULLA TV DI STATO CONTRO LA GUERRA, HA RIFIUTATO L'OFFERTA DI ASILO DALLA FRANCIA. LA DONNA, CHE SI È DEFINITA UNA PATRIOTA, HA ANNUNCIATO CHE LASCIA IL LAVORO, MA NON LA RUSSIA. ARRESTATA E RILASCIATA, DOVRÀ PAGARE UNA MULTA DI 30MILA RUBLI…